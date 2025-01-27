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AB, Rusya'ya Yaptırımların Süresini 6 Ay Uzattı

AB, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzattı, Moskova'nın savaş kaynakları kısıtlanacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:40
AB, Rusya'ya Yaptırımların Süresini 6 Ay Uzattı

AB, Yaptırımları Süre Uzatımı ile Sürdürüyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı. Bu önemli adım, Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantıda alınmıştı.

Kaja Kallas'tan Açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar uzatılması konusunda anlaştı," diyerek yaptırımların uzatılmasının Moskova'nın savaşı finanse edecek gelirlerden mahrum kalmasına yol açacağını belirtti. Kallas, "Rusya'nın, neden olduğu zararın bedelini ödemesi gerekiyor," dedi.

Uzatılan Yaptırımlarla İlgili Detaylar

Bu karar çerçevesinde, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle ilk olarak 2014'te başlatılan ve Şubat 2022'de genişletilen kısıtlayıcı tedbirlerin süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılacak.

AB şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 15 yaptırım paketi yürürlüğe koymuş durumda. Bu yaptırımlar arasında ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji ve ulaşım gibi birçok sektörde kısıtlamalar bulunuyor. Özellikle, deniz yoluyla ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yasak, bazı Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması gibi tedbirler yer alıyor.

AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor. Rusya'ya uygulanan bu ekonomik yaptırımlar her 6 ayda bir uzatılıyor ve mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2025'te doluyordu.

Macaristan'ın Onayı Gecikmişti

Yaptırımların uzatılması için oy birliği gerektiğinden, enerji endişeleri nedeniyle Macaristan bir süredir bu kararın onayını vermiyordu.

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