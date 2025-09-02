DOLAR
AB Savunma Harcamaları Rekor: 381 Milyar Avro Bekleniyor

Avrupa Savunma Ajansı raporuna göre AB üyesi 27 ülkenin savunma harcamaları 2024'te yükselerek 381 milyar avroya ulaşacak.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:43
AB Savunma Harcamaları Rekor: 381 Milyar Avro Bekleniyor

Avrupa Savunma Ajansı'nın "2024-2025 Savunma Verileri" raporu yayımlandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin bu yıl yapacağı toplam savunma harcamasının 381 milyar avro ile rekor seviyeye ulaşacağı bildirildi.

Avrupa Savunma Ajansı, üye ülkelerin savunma harcamalarını ayrıntılı olarak değerlendiren "2024-2025 Savunma Verileri" başlıklı raporunu yayımladı.

Rapora göre, 27 AB ülkesinin savunma harcamalarının toplamı 2024 yılında 2023'e kıyasla yüzde 19 artarak 343 milyar avroya çıktı.

Geçen yıl yapılan toplam savunma harcamalarının AB ülkelerinin GSYH'sinin yüzde 1,9'una yükseldiği belirtilirken, bu artışın büyük ölçüde rekor düzeyde ekipman alımları ile araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar kaynaklı olduğu vurgulandı.

Raporda, savunma yatırımlarının 2024'te ilk kez 106 milyar avroyu aştığı ve bunun toplam harcamaların yüzde 31'ini oluşturduğu, bunun verilerin toplanmaya başlandığı süreçten bu yana tespit edilen en yüksek oran olduğu ifade edildi.

Artış eğiliminin 2025 yılında da sürdüğü belirtilen raporda, bu yıl savunma yatırım harcamalarının 130 milyar avroya yaklaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Sonuç olarak, AB ülkelerinin savunma harcamalarının toplamının bu yıl 381 milyar avro ile rekor düzeye ulaşacağı ve GSYH'nin yüzde 2,1'ine çıkacağı bildirildi.

Rapor, üye ülkelerin değişen güvenlik ortamına yanıt olarak askeri kapasitelerini geliştirmeye odaklandıklarını ve savunma ile caydırıcılık için gerekli askeri kapasiteye sahip olmak üzere silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için harcamaları artırdıklarını ortaya koydu.

