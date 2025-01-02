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Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Türkiye, günlük bazda 811 bin 989 megavatsaat elektrik üretirken, tüketim 798 bin 846 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:04
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de dün günlük bazda 811 bin 989 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 798 bin 846 megavatsaat olarak belirlendi. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 853 megavatsaat ile 19.00'da gerçekleşirken, en düşük tüketim ise 27 bin 723 megavatsaat ile 06.00'de kaydedildi.

Üretim Verileri

Günlük bazda yapılan elektrik üretiminde, ithal kömür santralleri %26,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, %20,3 ile doğal gaz santralleri ve %12,9 ile barajlı santraller izledi.

İhracat ve İthalat

Türkiye, dün 15 bin 907 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 2 bin 764 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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