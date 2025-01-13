AB Ülkeleri, Rus Petrolünün Tavan Fiyatının Düşürülmesini Talep Ediyor

Altı AB ülkesi, Rusya'dan petrol ithalatında uygulanan 60 dolar tavan fiyatının düşürülmesini istedi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:31
AB Ülkeleri, Rus Petrolünün Tavan Fiyatının Düşürülmesini Talep Ediyor

AB Ülkelerinden Rus Petrolüne Yeni Baskı

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole uygulanan varil başına 60 dolarAB Komisyonu'na resmi bir mektup göndererek talebini iletti.

Mektupta Vurgulanan Noktalar

Mektupta, bu tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın petrol ihracat gelirlerini hedef aldığı hatırlatıldı. Bu durumun, ülkenin en önemli gelir kalemlerinden birini tehdit ettiğinin altı çizildi. Ayrıca, petrol tavan fiyatının düşürülmesinin mevcut yaptırımların etkisini artıracağı ifade edildi.

Son dönemde uluslararası petrol piyasasında tedarikin, 2022 yılına göre daha güvenli olduğu belirtilerek, düşük fiyatların arz şoku riskini azalttığı vurgulandı. Mektupta, Rusya'nın gelir elde etmek için enerji ihraç etmek zorunda olduğu ve bu nedenle daha düşük bir fiyatı kabul edebileceği ifade edildi.

Rus Petrolüne Uygulanan Yaptırımlar

G7 ve AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması, 5 Aralık 2022'de yürürlüğe girmişti. Bu kapsamda, Rus petrolünün belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerinde yer alan şirketlerin, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunması yasaklanmıştır.

Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için, Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği'nin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan dizel ve sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerine uygulanan ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması ise 5 Şubat 2023 tarihinde başlamıştır.

AB ve G7 ülkeleri, Rusya'nın 3'üncü ülkelere yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına da sınırlandırma getirerek, rafineri ürünlerine iki farklı tavan fiyat uygulamaya başlamıştır. Buna göre, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine ise varil başına 45 dolar tavan fiyat getirilmiştir.

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