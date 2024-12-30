ABD'de Bekleyen Konut Satışları Kasım'da Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

ABD'de Bekleyen Konut Satışlarında Önemli Artış

ABD'de bekleyen konut satışları, kasım ayında %2,2 oranında artarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) tarafında açıklanan verilere göre, kasım ayındaki bekleyen konut satışları endeksi 79 olarak kaydedildi.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Performans

Piyasa uzmanlarının, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yalnızca %0,9 artmasını öngördüğü belirtilirken, gerçekleşen artışla birlikte bu beklentilerin üstünde bir performans sergilendi. Ekim ayında ise bekleyen konut satışları endeksi %1,8 artış göstererek 77,3 seviyesine yükselmişti.

Yıllık Artış Oranı da Dikkat Çekici

Kasım ayındaki artışın yanı sıra, bekleyen konut satışları yıllık bazda %6,9 oranında da yükseliş gösterdi. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, tüketicilerin mortgage faiz oranlarına ilişkin beklentilerini yeniden ayarladığını ve mevcut stoklardan daha fazla yararlandıklarını ifade etti.

Mortgage Faiz Oranları ve Alıcıların Pozisyonu

Yun, mortgage oranlarının son 24 aydır ortalama %6'nın üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, alıcıların bu durumdan etkilenmediğini ve önemli ölçüde düşük bir oran beklemediğini vurguladı. Ayrıca, piyasanın satıcılar lehine olma durumundan uzaklaştığını ve alıcıların müzakere yapma konusunda daha güçlü bir konumda olduğunu belirtti.