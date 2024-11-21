ABD'de İkinci El Konut Satışları Ekim'de Yüzde 3.4 Arttı

ABD İkinci El Konut Satışları Ekim Ayında Yükselişe Geçti

ABD'de ikinci el konut satışları, ekim ayında yüzde 3,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ekim ayına ilişkin verileri açıkladı.

Ekim Ayındaki Satış Verileri

Bu verilere göre, ikinci el konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 3,96 milyon seviyesine yükseldi. Piyasa analistleri, bu dönemde satışların 3,95 milyon civarında olmasını bekliyordu.

Eylülde ise bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak 3,83 milyon olarak kaydedilmişti. Ekim ayında ise yıllık bazda ikinci el konut satışları yüzde 2,9 artış gösterdi.

Konut Fiyatlarında Artış

Ekonomik gözlemler, ülkede ikinci el konutların medyan fiyatının 407 bin 200 dolar seviyesine ulaştığını ve bu değerin yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu durum, medyan konut fiyatlarının art arda 16 ay boyunca yükseliş göstermesi anlamına geliyor.

Analiz ve Yorumlar

NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarında en kötü dönemin sona ermiş olabileceğini ifade ederek, artan konut stokunun daha fazla satış yapılmasını sağlayabileceğini belirtti. Yun, ayrıca istihdam artışları ve süregelen ekonomik büyümenin konut talebini artırabileceğine dikkat çekti.

Yun, ilk kez konut alacaklar için mortgage finansmanının önemine vurgu yaparak, mortgage faiz oranlarının yüksek kalmaya devam etse de istikrar kazanmasının beklendiğini aktardı. Ayrıca, konut fiyatlarındaki yükselişin, ülke genelinde ev sahipleri için servet artışına neden olduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemde daha fazla konut stoku ve inşaat faaliyeti ile fiyat artışlarının ılımlı seyredeceği bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.