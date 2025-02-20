New York Borsası Düşüşle Açıldı: Tarife Endişeleri Yatırımcıları Tedirgin Ediyor

New York Borsası Düşüşle Güne Başladı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ışığında güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybederek 44.467,67 puana geriledi.

S&P 500 endeksi %0,22 azalarak 6.130,28 puana, Nasdaq endeksi ise %0,14 düşüşle 20.028,90 puana geldi.

Tarife Tehditleri Piyasalarda Negatif Seyir Oluşturdu

Hisse senedi piyasalarında görülen bu düşüş, Trump'ın gümrük vergisi listesine kereste ve orman ürünlerini eklemesiyle daha da derinleşti. Başkan, dün akşam Florida'dan dönerken yaptığı açıklamada gelecek ay yeni gümrük vergilerini duyuracağını belirtti.

Trump, ayrıca otomobil, yarı iletken ve ilaç gibi ürünlere %25 oranında tarife getirmeyi düşündüğünü geçen hafta ifade etmişti. Analistler, bu sürecin yatırımcıların dikkatini çekmeye devam edeceğini vurguluyor.

Fed Tutanakları Enflasyon Endişelerini Artırıyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanakları, Trump'ın tarife politikalarının enflasyonist endişeleri artırdığına dikkat çekti. Tutanaklarda, ticaret ve göç politikalarındaki olası değişikliklerin tedarik zincirleri üzerinde yaratacağı potansiyel etkiler dile getirildi.

Küresel belirsizlikler ve ticaret savaşlarına dair artan kaygılar nedeniyle güvenli liman varlıklarına talep artmış durumda. Bu durum, altının ons fiyatının 2.953 dolar seviyesine yükselmesine yol açtı. Aynı zamanda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,50 seviyesine geriledi.

Walmart Hisseleri Düşüşte

Öte yandan, Walmartın Ocak 2026'da sona erecek mali yılı için tahminlerinin piyasa beklentilerini karşılamaması, en büyük perakende şirketinin hisselerinde %6'nın üzerinde bir değer kaybına neden oldu. Bu durum, diğer perakendecilerin hisselerini de etkiledi; Target %1, Costco ise %2'nin üzerinde kayıplar yaşadı.

İşsizlik Başvurularında Artış

Makroekonomik verilerde ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 Şubat ile biten haftada 219 bine çıkarak piyasa beklentilerini aştı. Öte yandan, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise şubat ayında 18,1 değerine düşmesine rağmen sektörde büyümeye işaret etti.

Bu gelişmeler ışığında, yatırımcıların dikkatleri üzerindeki belirsizlikler ve tarife tehditleri, borsa üzerinde olumsuz etkilerini göstermeye devam ediyor.