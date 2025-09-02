ABD'de İnşaat Harcamaları Temmuzda Yüzde 0,1 Azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı verileri açıklandı

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre ülkede inşaat harcamaları temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalarak 2,13 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Veri, piyasa beklentilerine paralel bir azalış gösterdi; haziranda inşaat harcamaları 2,14 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Sektörel bazda ise kamu inşaat harcamaları temmuzda yüzde 0,3 arttı, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,2 azaldı.

İnşaat harcamaları temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,8 azalış kaydetti.