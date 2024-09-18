ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşüşte: İki Yılın En Düşüğüne İndi

ABD'de Mortgage Faiz Oranı Düşüşte

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçtiğimiz hafta %6,15 seviyesine düşerek Eylül 2022'den bu yana en düşük düzeyi gördü.

Mortgage Verileri ve Başvurulardaki Artış

Mortgage Bankaları Derneği (MBA), 13 Eylül ile sona eren haftaya ait mortgage verilerini paylaştı. Buna göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla %14,2 oranında bir artış gösterdi. Özellikle konut satın almaya yönelik başvurular %5, ve yeniden finansman talepleri %24 oranında yükseldi.

Faiz Oranlarındaki Değişim

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, önceki hafta %6,29'dan %6,15'e gerileyerek Eylül 2022'den beri en düşük seviyesini kaydetti. Aynı dönemde, 15 yıl vadeli mortgage faiz oranı da %5,71'den %5,42'ye düştü.

Uzman Görüşü: Düşen Faiz Oranları Alım Gücünü Artırdı

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, mortgage başvurularındaki kayda değer artışın, ABD Merkez Bankası'ndan beklenen faiz indirimlerinin etkisiyle gerçekleştiğini belirtti. Kan, düşen mortgage faiz oranları ve yavaşlayan konut fiyat artışlarının, konut almak isteyenlerin alım gücünü iyileştirdiğini vurguladı.