ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Artış Gösterdi

ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri Arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde, petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet artış gösterdi. Petrol sahası hizmetleri alanında faaliyet gösteren Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler doğrultusunda, 7-13 Eylül tarihleri arasında sondaj kulesi sayısı 488'e yükseldi.

Piyasa Verileri ve Fiyat Değişimleri

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı, geçen yıl içinde 27 adetlik bir düşüş yaşadı. Bu süreçte Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 71,97 dolar seviyesindeyken, cuma günü 71,61 dolara geriledi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da aynı gün 68,65 dolar olarak kaydedildi. WTI tipi ham petrol, perşembe günü 68,97 dolardan işlem görmüştü.