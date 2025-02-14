ABD'de Sanayi Üretimi Beklentileri Aştı

ABD'de Sanayi Üretimi Yükselişte

ABD'de sanayi üretimi, Ocak ayında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Bu rakam, piyasa beklentileri olan yüzde 0,3'ün üzerinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), bu gelişmelerin ardından sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Ocak Ayındaki Artış

Yıllık bazda da yüzde 2 artış kaydedilen sanayi üretimi, Aralık 2024'te ise yüzde 1 oranında yükselmişti. Ancak imalat sanayi üretimi, Ocak ayında beklenenden farklı olarak yüzde 0,1 oranında azaldı ve bu alandaki piyasa beklentileri yüzde 0,1 artış yönündeydi. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında imalat sanayi üretimi yüzde 0,5 artış göstermişti.

Kapasite Kullanım Oranı Yükseldi

Ocak ayında kapasite kullanım oranı da 0,3 puan artarak yüzde 77,8'e ulaştı. Piyasa beklentileri bu oranın yüzde 77,7 seviyesinde olacağı yönündeydi. Kapasite kullanım oranı, geçen ay yüzde 77,5 seviyesindeydi.

Bu veriler, ABD sanayisinin genel sağlığı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.