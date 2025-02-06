ABD'de Tarım Dışı İş Gücü Verimliliği Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında bir artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artış göstermiştir. Piyasa beklentisi ise bu artışın yüzde 1,5 olması yönündeydi. Öte yandan, iş gücü verimliliği 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artmıştı.

Geçen yılın son çeyreğinde üretim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 artarken, çalışma saati ise yüzde 1 oranında yükseldi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, Ekim-Aralık 2024 döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Beklenti, bu dönemde birim emek maliyetinin yüzde 3,4 artacağı yönündeydi; üçüncü çeyrekte ise birim emek maliyeti yüzde 0,5 oranında yükselmişti. Birim emek maliyeti 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,7 artış kaydetti.