ABD Ekonomisi 2023 Yılının İkinci Çeyreğinde Beklentilerin Üzerinde Büyüdü

ABD Ekonomi Raporu: İkinci Çeyrek Büyümesi

2023 yılının ikinci çeyreğinde, ABD ekonomisi %2,8 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, analistlerin tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Beklentilerin Üstünde Bir Performans

Uzmanlar, büyüme oranının %2,5 civarında olacağını öngörmüşlerdi. Ancak, açıklanan veriler, ekonominin beklenenden daha dinamik bir seyir izlediğini ortaya koydu. Yatırımlar ve Tüketim Araçları

Bu büyümenin ardında, özellikle hanehalkı tüketiminin artması ve yatırımların güçlü bir şekilde devam etmesi yatıyor.