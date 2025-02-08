ABD Enflasyon Verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Sunumu Küresel Piyasalarda Belirleyici Olacak

Küresel piyasalarda, ABD'deki enflasyon verileri ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunum, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları ve özellikle diğer ülkelerin alacağı misillemelere dair endişeler ticaret savaşlarını tetikleyebilir. Bu durum, piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, önümüzdeki hafta açıklanacak enflasyon verileri de dikkatle izlenecek.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri gündemden düşmüyor. Trump'ın küresel ticaret stratejileri, piyasalarda belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Ayrıca, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek ile ABD'nin teknoloji alanındaki rekabeti sorgulanırken, bu alanda büyük bir güç mücadelesi bekleniyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altında tutma çabaları da yatırımcılar için önemli bir unsur. Trump'ın tarife planlarının enflasyonist baskıları artırma potansiyeli, Fed'in bugüne dek sağladığı kazanımları tehlikeye atabilir. Bu nedenle yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak veriler ve Powell'ın parlamento sunumuna dikkat kesilmiş durumda.

Başka bir gelişme ise Trump'ın Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yapacağı görüşmeden önce, çok uluslu ticaret konularında önemli açıklamalarda bulunması. Trump, bu konunun herkesi etkileyeceğini belirterek karşılıklı ticaret ilişkilerinin artırılacağının sinyalini verdi.

Öte yandan, Fed'in düzenlediği Para Politikası Raporu'na göre, yarı yıllık raporda bankanın maksimum istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusundaki kararlılığı vurgulandı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

İlk çeyrek makroekonomik verileri ve diğer önemli gelişmeler de özellikle haftayı etkileyen unsurlar arasında. ABD'de dış ticaret açığı, 2024 yılında 918,4 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Yurt içinde ise ödemeler dengesi verileri, borsa performansı ve enflasyon tahminleri göz önünde bulundurulacak.

Sonuç olarak, ABD'nin ekonomik verileri ve Trump yönetiminin politikaları, küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açacak. Özellikle yatırımcıların, Fed'in gelecekteki hamlelerini öngörmesi ve buna göre harekete geçmesi bekleniyor.