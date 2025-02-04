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ABD Fabrika Siparişleri Aralık 2024'te Beklentilerin Üzerinde Düştü

ABD fabrika siparişleri, aralıkta %0,9 düşüşle 578,5 milyar dolara geriledi. Beklentilerin üzerinde bir azalma yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:28
ABD Fabrika Siparişleri Aralık 2024'te Beklentilerin Üzerinde Düştü

ABD Fabrika Siparişleri Düşüşte

ABD'de fabrika siparişleri, geçen yıl aralıkta %0,9 ile beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, bu döneme ilişkin verileri açıkladı.

Siparişlerdeki Değişimler

Yapılan açıklamalara göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı, aralık ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 azalışla 578,5 milyar dolara geriledi. Piyasa beklentileri ise fabrika siparişlerinin bu dönemde %0,7 azalacağı yönündeydi.

Önceki ay Kasım 2024'te de %0,8 azalan fabrika siparişleri, bu düşüş trendini sürdürdü. Dönem içerisinde dayanıklı mal siparişlerinde %2,2'lik bir azalma görülürken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %0,3 artış gösterdi.

Sektör Üzerindeki Etkiler

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından kritik bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.

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