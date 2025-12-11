Kocaeli İŞTEM Çalıştayı: Sanayi ve Üniversiteden Nitelikli İş Gücü Stratejileri

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) iş birliğinde düzenlenen "1. Ulusal İşyeri Temelli Mesleki Eğitim Çalıştayı" (İŞTEM), Dilovası'nda bir araya gelen sanayici ve akademisyenleri buluşturdu. İMES OSB ev sahipliğindeki çalıştayda, iş yeri temelli öğrenme modelleri, sektörel iş birlikleri ve nitelikli iş gücü yetiştirme stratejileri tartışıldı.

Vali Aktaş: "Nitelikli eleman şikayetini çok sık duyuyorum"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, konuşmasında sanayideki nitelikli personel açığına vurgu yaptı. Görevine başladığı günden bu yana yapılan toplantılarda sürekli bu konunun gündeme geldiğini belirten Vali Aktaş, şunları söyledi:

"Fabrika ziyaretlerinde sıkça, ’Günümüzde teknolojinin geldiği noktayla, yapay zekanın gelişmesiyle personel sıkıntısı yaşıyoruz’, ’Önceden bu bölümde 10 kişi çalışıyordu’ gibi cümleler duyuyoruz. Bazen öyle rakamlar duyuyoruz ki, 40-50 kişinin yaptığı işi yapan otomasyon makineleri, bilgisayar sistemleri oluyor. Her ne olursa olsun işin temelinde insan olduğu için bu nitelikli eleman konusu devam edecek. Bunu da bir an önce çözerek iş dünyasının bu ihtiyacını karşılamak noktasında hem kamu hem özel sektör olarak herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması lazım."

Tokkan: İMES OSB ihracatta öne çıkıyor

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, kalifiye eleman yetiştirmenin sanayileşmenin temel unsuru olduğunu vurguladı. Tokkan, sanayi bölgesinin 377 hektar alanda, 371 işletme ve fabrikanın 22 bin 500 istihdam sağladığını, yıllık 1.8 milyar dolar ihracat ile bölgenin ülke çapında öne çıktığını ifade etti.

Prof. Dr. Cantürk: Kalifiye iş gücü ekonominin temel taşı

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, üniversitenin sanayiyle iş birliğine dikkat çekerek 2025 yılında 16 bin 278 öğrencinin kentin sanayi kuruluşlarında mesleki eğitim ve staj imkânı bulduğunu aktardı. Cantürk, nitelikli insan kaynağının stratejik önemine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Günümüzde dünya, hızla gelişen teknoloji, sanayi ve üretim süreçlerinin oluşturduğu büyük bir değişim girdabının içerisindedir. 4. sanayi devrimi ve dijital dönüşümle geleneksel iş yapış biçimleri kökten değişmiş, yeni meslekler ortaya çıkmış, mevcut mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bir ülkenin küresel rekabetteki gücü yalnızca sahip olduğu doğal kaynaklar ya da sermaye birikimiyle değil, asıl olarak nitelikli insan kaynağıyla örülmelidir. Bilgi birikimi ve yüksek iş disiplini ile donatılmış, yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye iş gücü ekonomik başarının ve kalkınmanın temel taşıdır."

Programa Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bekki ile çok sayıda akademisyen ve sanayici katıldı. Çalıştayda öne çıkan başlıklar, sektör ve eğitim kurumları arasında sürdürülebilir iş birliği modellerinin geliştirilmesi ve işyeri temelli eğitimin yaygınlaştırılması oldu.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ