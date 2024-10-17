ABD Hazine Bakanı Yellen'den Yüksek Tarifelere Dair Kritik Uyarılar

Yellen'den Yüksek Tarifeler Uyarısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ticarette yüksek tarifelerin uygulanmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtti. Yellen, geniş kapsamlı ve hedefe yönelik olmayan tarifelerin fiyatları artırarak Amerikan şirketlerini daha az rekabetçi hale getireceğini ifade etti.

Uluslararası Ekonomi Políticasına Dair Değerlendirmeler

Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen bir etkinlikte uluslararası ekonomi politikasına dair değerlendirmeler yapan Yellen, ABD'nin güçlü ekonomik performansının küresel ekonomiyi desteklediğini, fakat ekonomiler arasındaki ilerlemenin dengesiz olduğunu vurguladı.

Küresel Ekonominin Güçlenmesine İhtiyaç Var

Amerika'nın yalnız başına hareket etmesinin ekonomik ve güvenlik çıkarlarını geliştirmeye yeteceğini düşünmediğini belirten Yellen, "Amerika'yı dostlarımıza ve rakiplerimize karşı yüksek tarifelerle çevreleme çağrıları son derece yanlış. Geniş kapsamlı tarifeler, Amerikan aileleri için fiyatları artıracak ve işletmelerimizi daha az rekabetçi hale getirecektir." dedi.

Çin ile Eşit Şartlara Dayalı İlişkiler

Yellen, tedarik zincirlerindeki sorunların eski yöntemlerle çözülemeyeceğinin altını çizerek, Çin ile ekonomik ilişkilerin eşit şartlara dayalı olması gerektiğini ifade etti. "Çin'in pazar erişimine yönelik engelleri ve adaletsiz ticaret uygulamaları, Amerikan firmaları için zorluklar yaratıyor," diyen Yellen, bu konuda Çinli muhataplarına sık sık endişelerini ilettiğini kaydetti.

Eski Başkan Trump'ın Yüksek Tarifelerle İlgili Açıklamaları

Yellen'ın açıklamaları, eski Başkan Donald Trump'ın yüksek tarifelerin şirketleri ABD'de üretim yapmaya teşvik edeceği yönündeki beyanları ile çelişiyor. Trump, ikinci kez başkan olması halinde Çin menşeli mallara yüksek gümrük vergileri uygulamayı hedefliyor.