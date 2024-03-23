Altın borçlanan tarumar olacak! 3000 TL için o tarih işaret edildi

Altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüş eğilimi devam ediyor. Ons altın tarafında rekor üstüne rekor kıran ralli, yerini satış baskısına bıraktı. Ancak ons altında yaşanan bu gerileme, gram altın fiyatlarını da etkiledi ve değer kayıpları yaşandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, geçtiğimiz haftanın analizini yaparken yeni haftaya ilişkin öngörülerini de paylaştı. Ancak yatırım tavsiyesi vermediğini belirten Memiş, kısa vadede Bitcoin ve uzun vadede ise altın konusunda karamsar bir tablo çizdi.

Memiş'in tahminlerine göre, kısa vadede Bitcoin'in daha cazip bir yatırım aracı olabileceği belirtilirken, uzun vadede ise altın fiyatlarında düşüş eğiliminin devam edeceği öngörüsü yapıldı.

ALTIN REKORLARA DEVAM EDECEK Mİ? UZMANLAR NE DİYOR?



Borsa:

Borsa İstanbul, haftayı 8828 puandan tamamlayarak %0.62'lik bir değer kaybı yaşadı. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasına rağmen, borsada rekorlar beklentisi karşılanamadı. Geçtiğimiz günlerde 8400-9400 aralığını takip etmekte fayda olduğunu belirten uzmanlar, pazartesi günü 9358 puana kadar yükseldiğini ancak şu an 8828 puanda olduğunu ifade ettiler. Yüksekliklerin kalıcı olmadığını ve satışların henüz sonlanmadığını vurgulayan uzmanlar, özellikle TL bazlı işlem yapanların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi. Dolar ve altın bazlı maliyet yapılmasını öneren uzmanlar, borsa tarafında yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladılar. Kaldıraçlı işlem ve kredili işlem yapmamaları gerektiğini belirten uzmanlar, borsanın kulaktan dolma bilgilerle girilecek bir piyasa olmadığını vurguladılar.

Dolar - Euro:

Dolar kuru 32.20 Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, bu tarafın pozitif yönde devam edeceğini ifade ettiler. Döviz kurlarının genel itibarıyla yükseliş trendinde olduğunu belirten uzmanlar, dolarda 40-45 bandını, euro/TL kurunda ise 50 seviyesini beklediklerini dile getirdiler. Ekonomi yönetimi ile piyasa arasında zıtlaşma ve sertleşme yaşandığını belirten uzmanlar, ekonomi yönetiminin döviz kurlarının yükselmesine müsaade etmeyeceğini belirttiğini ancak piyasanın zıttını düşündüğünü ifade ettiler. Piyasanın bugünkü gidişatının doların 40-45 bandına yükseleceğine işaret ettiğini belirten uzmanlar, ekonomi yönetiminin daha da sertleştiğini ve tedbirler alacaklarını belirttiğini ifade ettiler. Uzmanlar, piyasanın bu durumu iyi karşılamayabileceğini belirtirken, sonucun hayırlı olmasını temenni ettiler.

Altın:

Altın piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından, bu haftaya ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Uzmanlar, özellikle ons altın, gram altın, gram gümüş ve ons gümüşte geri çekilme olacağı uyarısında bulundular. Ons altın, 2155 seviyelerine kadar gerileyerek bu uyarının doğruluğunu teyit etti. Gram altın ise fiziki altın tarafında yaşanan arz problemleri ve darphane işçilikleri nedeniyle 2385 seviyelerine geriledi ancak cuma günü hızlı bir yükselişle rekor tazeledi ve 2459 lirayı gördü. Uzmanlar, gram altında 2500, 2700 ve 3000 lira beklentisinin devam ettiğini belirtirken, her ayı rekorlarla geçirebileceklerini ifade ettiler. Öte yandan, gram altında yaşanan arz sorunları ve işçiliklerin devam etmesi, fiziki altın talebinde sıkıntılara yol açabilir. Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelerin işçilikler nedeniyle piyasada altının bulunamadığını belirten uzmanlar, bu durumun ilerleyen dönemlerde fiziki altına erişimi zorlaştırabileceğini vurguladılar.

Gümüş:

Gümüş piyasasında ise ons gümüşün %2'lik bir artışla haftayı tamamladığı ve 25.31 dolar seviyesine ulaştığı ifade edildi. Uzmanlar, ons gümüşteki beklenen artışın gerçekleştiğini ve gram gümüşün de 26.23 liraya kadar yükseldiğini belirttiler. İkinci direnç seviyesinin beklenildiğini dile getiren uzmanlar, ons gümüşün 28 dolar, gram gümüşün ise 28 lira seviyelerini hedeflediklerini ifade ettiler.

Bitcoin:

Bitcoin piyasasında ise yaşanan değer kayıplarına dikkat çeken uzmanlar, bu hafta için "çok canlar yanacak" uyarısında bulundular. Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle pompa fiyatlarına yeni zamların kapıda olduğunu belirten uzmanlar, piyasanın sıkıcı bir hafta geçirebileceğini ifade ettiler. Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının önemine dikkat çeken uzmanlar, faizlerin sabit kalması beklentisiyle birlikte haziran ayında indirim beklentisinin güçlendiğini ifade ettiler. Altın ve gümüşte yaşanan düşüşlerin ise alım fırsatı yaratabileceğini vurguladılar.