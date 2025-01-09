ABD İşe Alım ve İşten Çıkarma Rakamları Tarihî Düşüşte

ABD İşe Alım Rakamları

ABD merkezli işverenlerin 2024 yılı için duyurduğu işe alım sayısı 769 bin 953 olarak kaydedildi. Bu rakam, 2015'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak dikkat çekiyor. Aynı dönemde, işten çıkarma sayıları da önemli bir artış gösterdi.

İşten Çıkarma Sayısındaki Artış

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan raporda, ABD'de duyurulan işten çıkarma sayısı Aralık 2024 itibarıyla geçen yıla göre %11 artarak 38 bin 792'ye ulaştı. Yıllık bazda ise, işten çıkarma sayıları %30 artış göstererek 152 bin 116 olarak kaydedildi.

Tarihî Veriler ve Sektörel Değişimler

Geçen yıl genelinde ise, işten çıkarmalar 2023'e göre %5,5 artışla 761 bin 358 olarak belirlendi ve bu rakam, 2020'den bu yana en yüksek seviye oldu. Teknoloji sektöründe ise işten çıkarma sayısı %20,3 azalarak 133 bin 988'e geriledi.

Ekonomik Belirsizlikler

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, yaptığı değerlendirmede, "Şirketler, hızlı teknolojik ilerleme ve değişen ekonomik koşullar nedeniyle 2024 yılında olağanüstü bir değişim geçirdi. Çoğu işveren, ABD'de yaklaşan yönetimle birlikte daha fazla belirsizlik beklemekte. Bu durum, kısa vadede çeşitli sektörlerde daha yavaş işe alımlara ve daha fazla işten çıkarmalara yol açıyor," dedi. Challenger, yavaşlayan işe alım hızının, ekonomik koşullarda devam eden belirsizliği ve işverenlerin genişlemeye yönelik temkinli yaklaşımlarını yansıttığını da sözlerine ekledi.