ABD ISM İmalat Endeksi Ağustosta Beklentiyi Kaçırdı: PMI 48,7

ISM imalat PMI ağustosta 48,7 ile 49 beklentisinin altında kalarak daralmanın sürdüğünü gösterdi; S&P Global ise ağustosta PMI'yı 53'e revize etti.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 17:35
ABD ISM İmalat Endeksi Ağustosta Beklentiyi Kaçırdı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 48,7 değerine yükseldi ancak piyasa beklentisi olan 49'un altında kalarak sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Endeks, temmuzda 48 seviyesindeydi ve ağustosta aylık bazda 0,7 puan artış kaydetti.

Alt kalemlerde ise ayrışma göze çarptı: üretim endeksi aylık 3,6 puan azalışla 47,8'e inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 4,3 puan artışla 51,4'e ulaştı. İstihdam endeksi de 0,4 puan artışla 43,8 seviyesine yükseldi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 7 alt sektöründe büyüme, 10 sektörde ise daralma gözlendi. Büyüme kaydeden sektörler arasında tekstil fabrikaları, hazır giyim, deri ve ilgili ürünler, metal dışı mineral ürünler, gıda, içecek ve tütün, petrol ve kömür ürünleri, çeşitli imalat ve birincil metaller yer aldı.

Daralma yaşanan sektörler ise kağıt, ahşap, plastik ve kauçuk ürünler, ulaşım ekipmanları, mobilya ve ilgili ürünler, elektrikli ekipman, aletler ve bileşenler, bilgisayar ve elektronik ürünler, makine, kimyasal ve metal ürünler oldu.

S&P Global Verisinde Aşağı Yönlü Revizyon

S&P Global de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı. Buna göre imalat sektörü PMI, ağustosta 53 olarak gerçekleşti; bu değer tahminlerin altında olsa da Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi işaret etti. Önceki öncü verilerde endeksin 53,3 olduğu açıklanmıştı; temmuz verisi ise 49,8 idi.

PMI göstergesinde 50 ve üzeri değerler sektörde genişlemeyi, 50'nin altı ise daralmayı ifade ediyor.

Analistler, ISM verisinin imalatta daralmanın sürdüğünü teyit ettiğini, S&P Global verisinin ise daha ılımlı bir görünüm sunduğunu belirtiyor. Her iki veri de yatırımcılar ve politika yapıcılar tarafından yakından izlenmeye devam edecek.

