ABD Ticari Ham Petrol Stokları 2,4 Milyon Varil Azaldı — EIA Verileri

EIA verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları 2,4 milyon varil azalarak 418 milyon 300 bin varile geriledi; üretim 13 milyon 439 bin varile yükseldi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:20
ABD ticari ham petrol stokları 2,4 milyon varil azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,4 milyon varil azalarak 418 milyon 300 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 1,7 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik stoklar yükseldi

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil artarak 404 milyon 200 bin varil seviyesine çıktı.

Benzin stokları ve üretim

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalışla 222 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı: 16-22 Ağustos haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 57 bin varil artışla 13 milyon 439 bin varil seviyesine yükseldi.

İthalat ve ihracat verileri

Ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 263 bin varil azalarak 6 milyon 234 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 562 bin varil azalışla 3 milyon 810 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 410 bin varil olması bekleniyor.

