ABD Tüketici Güven Endeksi Eylül'de Artış Gösterdi

ABD'de Tüketici Güven Endeksi Yükselişte

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Michigan Üniversitesi tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül 2023 itibarıyla yukarı yönlü revize edilerek 70,1 düzeyine ulaştı.

Tüketici Güven Endeksi Verileri

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin mevcut eğilimlerini göz önünde bulundurarak aylık tüketici güven endeksi raporunu yayımladı. Eylül ayında endeks, önceki aya göre 2,2 puan artış göstererek 70,1 oldu. Bu rakam, ağustosta 67,9 olarak kaydedilmişti.

Ekonomik Koşullar ve Beklentiler

Mevcut ekonomik koşullar endeksi, Eylül ayında 63,3 seviyesine çıkarken, tüketici beklentileri endeksi de 74,4 olarak belirlendi. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye gerileyerek rahatlama sağlarken, uzun vadeli beklentiler yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Joanne Hsu'nun Değerlendirmesi

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin önceki aya göre yüzde 3 artış gösterdiğini, bunun yanı sıra mevcut beklenti endeksinin geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13'ten fazla yükseldiğini belirtti. Hsu, tüketici güveninin tarihi ortalamaların altında kalsa da enflasyonun yavaşlamaya devam ettiği bilgisinin tüketiciler tarafından fark edildiğini vurguladı.

Seçim Beklentileri ve Tüketici Güveni

Hsu, tüketicilerin ekonomiye dair beklentileri iyileştikçe güvenin bir miktar arttığını ifade ederken, tüketicilerin bu beklentilerinin yaklaşan seçim sonuçlarına bağlı olduğunu kaydetti. Ayrıca, farklı siyasi partilere mensup tüketicilerin, Harris'in başkanlık kazanmasını beklediklerini ancak Cumhuriyetçilerin yaklaşık %66'sının hala Trump'ın zaferini öngördüğünü açıkladı.