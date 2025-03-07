ABD ve Rusya İş Dünyası Temsilcileri Yaptırımların Kaldırılmasını Görüştü

ABD ve Rusya İlişkilerinde Yeni Bir Dönem

Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında iş dünyası temsilcileri, yaptırımların kaldırılması konusunu masaya yatırdı. ABD ile Rusya arasındaki bu görüşmelerde, sivil havacılık ve bankacılık sektörü üzerine odaklanıldığı bildirildi.

Görüşmeler Moskova’da Yapıldı

Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği (RSPP) Başkanı Aleksandr Şohin, ABD Ticaret Odası temsilcileri ile görüşme gerçekleştirdi. Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Şohin, ABD Ticaret Odası Rusya Başkanı Robert Agee ile yaptıkları görüşmede yaptırımların kaldırılmasına ilişkin öneriler üzerinde durduklarını belirtti.

“Agee, bu konuda bir rapor hazırlamak istediğini ifade etti. Bahsettiği öncelikli konuların bazılarını biz de destekledik,” diyen Şohin, sivil havacılık alanındaki yaptırımlara dikkat çekti.

Öncelikli Konular Arasında Sivil Havacılık Yer Aldı

Şohin, “Uçaklar için yedek parçalar ve sivil uçakların bakımı gibi konular, vatandaşların güvenliğiyle alakalı ve bu konuların listenin başında yer alması gerekiyor,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rus bankalarının tekrar SWIFT sistemine katılımının uluslararası ödemelerin normalleşmesi açısından önemli olduğunu da vurguladı.

Çevresel Projeler ve İlaç Sanayisine Dikkat Çekildi

Şohin, çevreye yönelik projelerin yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğini ifade ederken, ilaç sanayisine yönelik kısıtlamaların da ele alınması gerektiğine dikkat çekti. ABD tarafıyla görüşmelerin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şohin, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapmayı planladığı görüşmenin öncesinde bu raporun hazırlanmasının faydalı olacağını belirtti.

“Yaptırımların kaldırılmasına yönelik öneriler, iki liderin görüşmesi öncesinde ABD tarafına sunulacak,” ifadelerini kullandı.