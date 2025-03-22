ABD, Yumurta İthalatını Türkiye ve Güney Kore ile Artırıyor

ABD Tarım Bakanı Rollins, yumurta fiyatlarını düşürmek için Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 00:21
ABD, Yumurta İthalatını Türkiye ve Güney Kore ile Artırıyor

ABD, Yumurta İthalatını Türkiye ve Güney Kore ile Artırıyor

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, ülke genelindeki yumurta fiyatlarının yükselmesine neden olan kuş gribi kaynaklı arz sıkıntısını hafifletmek amacıyla Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ettiklerini açıkladı. Ayrıca, başka ülkelerle yumurta ithalatı konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Açıklamalar ve İthalat Detayları

Rollins, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Şu anda Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyor. Dün, birkaç ülkeyle daha görüştüm. Yakında onlardan da ithalata başlanacak. Ancak henüz anlaşma imzalamadığımız için hangi ülkeler olduğunu açıklayamıyorum," dedi.

Kısa vadede "yüz milyonlarca" yumurtanın ithal edileceğini ifade eden Rollins, bunun yumurta fiyatlarını düşürmeye yetecek kadar önemli olduğunu kaydetti.

İç Pazar ve Gelecek Faaliyetler

Rollins, ABD'deki tavuk nüfusunun yeniden artması ve sektörün tam kapasite çalışmaya başladığında, iç piyasadaki yumurta üreticilerine geri dönüleceğini aktararak, önceliklerinin yerli üreticilerin desteklenmesi olduğunu vurguladı.

Son zamanlarda ABD'de yaşanan kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzını ciddi şekilde olumsuz etkilemişti. Bu salgın nedeniyle milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi, yumurta üretimini sekteye uğratırken, fiyatların da yükselmesine neden olmuştu.

Özellikle, 2023 yılı Şubat ayında yumurta fiyatları yıllık bazda %58,8 oranında artış göstermişti. Bu durumda yumurta ithalatını artıran ABD, en son Ocak 2023'te Türkiye'den yumurta alımı yapmaya başlamıştı.

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