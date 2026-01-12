Ada Kıyafet Evi 272 Çocuğa Ücretsiz Kıyafet Sağladı

Ada Kıyafet Evi 272 Çocuğun Yüzünü Güldürdü

Kuşadası Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz yeni giysi desteği sunmak amacıyla hizmete açılan Ada Kıyafet Evi, açıldığı günden bu yana toplumda dayanışmanın güçlü bir örneğini sergiliyor. Proje, kentteki yardımseverlerin sağladığı bağışlarla hayata geçirildi.

Projenin Etkisi ve Ayrıntılar

25 Kasım tarihinde faaliyetlerine başlayan Ada Kıyafet Evi, yaklaşık 1,5 aylık sürede toplam 272 çocuğa ücretsiz yeni kıyafet sağladı. Hizmetten faydalanan çocuklar, mağaza düzeninde kendilerine sunulan seçenekler arasından 3 parça kıyafeti özgürce seçebiliyor.

Projeyle ailelerin omuzlarındaki maddi yük hafiflerken, kentteki dayanışma kültürü de güçleniyor. Ada Kıyafet Evi'ndeki kıyafetlerin tamamı, yardımsever bağışçılar tarafından temin ediliyor.

Başvuru ve Erişim

Ada Kıyafet Evi'nin sunduğu hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler başvurularını AdaMobil uygulaması veya kusadasi.bel.tr internet adresi üzerinden yapabiliyor. Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında örnek teşkil eden bu projeyle daha fazla aileye ulaşmayı hedefliyor.

