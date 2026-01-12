Çukurova-Erbil Direkt Uçuşları Başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Irak'ın Erbil kentine direkt uçuşlar resmen başladı. Mersin kent dinamiklerinin girişimleriyle hayata geçen seferlerin, bölge ekonomisinin Orta Doğu pazarlarıyla bağlarını güçlendirmesi bekleniyor.

MTSO'dan Değerlendirme

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, havalimanının açıldığı günden bu yana önceliklerinin ulusal ve uluslararası destinasyonları arttırmak olduğunu belirtti. Çakır, 'Var olan ulusal ve uluslararası uçuş noktalarına ek olarak, 12 Ocak itibarıyla bilet satışları başlayan Erbil seferleri, en önemli dış ticaret ve turizm pazarlarımızdan biri olan Irak’a erişimde önemli bir eşik oluşturmuştur' dedi.

Çakır, bu hat sayesinde hem iş insanlarının hem de yatırımcıların ulaşımının kolaylaşacağını; özellikle inşaat, gıda, lojistik, turizm ve sanayi gibi sektörlerde ticaret hacminin doğrudan artacağını vurguladı.

İşbirliği ve Süreç

MTSO olarak sürecin başından beri havayolu firmaları ve havalimanı işletmesiyle yakın çalışma yürüttüklerini aktaran Çakır, 'Tüm havayolu şirketleriyle ve Çukurova Havalimanı'nı işleten firma yetkilileriyle yoğun ve yapıcı bir çalışma yürüttük. Erbil hattının hayata geçmesi, bu ortak çabanın somut bir sonucudur' ifadelerini kullandı.

Stratejik Pazar ve Turizm Etkisi

Çakır, Irak'ın Mersin için stratejik bir pazar olduğuna dikkat çekerek, 'Erbil, Irak'ın ticari, finansal ve yatırım merkezi konumundadır. Bu direkt uçuş hattı, Mersin ile Irak arasındaki ticari ilişkileri daha sürdürülebilir, hızlı ve güvenilir bir zemine taşıyacaktır' dedi. Ayrıca yeni seferlerin bölge turizmine de canlılık kazandırmasının beklendiği belirtildi.

Çakır sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Havayolu şirketlerimizin verimliliği ve karlılığı arttıkça, Mersin'den dünyanın tüm noktalarına yeni seferlerin de hızla artacağına inanıyorum. Erbil seferini başlatan havayolu firması ile tüm süreçte yanımızda olan başta Mersin Valimiz olmak üzere katkı veren tüm kent dinamiklerine teşekkür ediyorum. Bu, Mersin’in ortak gücüdür. Bölgemize hayırlı olsun.'

