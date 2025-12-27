DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Adana'da Yeni Yıl Öncesi Eş Zamanlı Fahiş Fiyat Denetimi

Adana Ticaret İl Müdürlüğü, yeni asgari ücret sonrası yılbaşı öncesi market ve işletmelerde raf-kasa uyumu, etiket ve eski-yeni fiyat denetimi yaptı; uygunsuzluğa idari yaptırım uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:32
Adana'da Yeni Yıl Öncesi Eş Zamanlı Fahiş Fiyat Denetimi

Adana'da Yeni Yıl Öncesi Eş Zamanlı Fahiş Fiyat Denetimi

Adana’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi kent genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Market, alışveriş merkezi ve çeşitli işletmelerde yapılan uygulamanın amacı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek olarak açıklandı.

Denetimler kapsamında ekipler; raf-kasa fiyat uyumu, fiyat etiketleri, indirimli ürünlerde eski-yeni fiyat bilgileri ve tüketiciyi yanıltabilecek diğer uygulamalar üzerinde titizlikle inceleme yaptı.

81 ilde eş zamanlı denetim

Denetimin ülke genelinde yürütüldüğünü belirten Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, "Yılbaşına özel kampanya veya indirim gibi ifadelerin yer aldığı vitrin ya da reyonlardaki ürünlerin fiyatının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını titizlikle inceliyoruz. Karşılaşılan bir sorun olduğunda idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlarımız fiyatlarla ilgili karşılaştıkları uygunsuz durumları bizlere bildirdiği takdirde anında müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimler, tüketici haklarının korunması ve piyasa dengelerinin sağlanması amacıyla sürdürülecek.

ADANA’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİ KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK MARKET...

ADANA’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİ KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK MARKET, ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÇEŞİTLİ İŞLETMELERDE FİYAT DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

ADANA’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİ KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK MARKET...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi
2
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor
3
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da
4
Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor
5
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda
6
Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı
7
Bodrum Turizminin Geleceği Masaya Yatırıldı: TÜRSAB ve Otelciler Valilikte

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti