Adana'da Yeni Yıl Öncesi Eş Zamanlı Fahiş Fiyat Denetimi

Adana’da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından yılbaşı öncesi kent genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Market, alışveriş merkezi ve çeşitli işletmelerde yapılan uygulamanın amacı, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek olarak açıklandı.

Denetimler kapsamında ekipler; raf-kasa fiyat uyumu, fiyat etiketleri, indirimli ürünlerde eski-yeni fiyat bilgileri ve tüketiciyi yanıltabilecek diğer uygulamalar üzerinde titizlikle inceleme yaptı.

81 ilde eş zamanlı denetim

Denetimin ülke genelinde yürütüldüğünü belirten Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek, "Yılbaşına özel kampanya veya indirim gibi ifadelerin yer aldığı vitrin ya da reyonlardaki ürünlerin fiyatının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını titizlikle inceliyoruz. Karşılaşılan bir sorun olduğunda idari yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşlarımız fiyatlarla ilgili karşılaştıkları uygunsuz durumları bizlere bildirdiği takdirde anında müdahale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimler, tüketici haklarının korunması ve piyasa dengelerinin sağlanması amacıyla sürdürülecek.

ADANA’DA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YENİ YIL ÖNCESİ KENT GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK MARKET, ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÇEŞİTLİ İŞLETMELERDE FİYAT DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.