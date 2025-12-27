Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor

Toplantıda yapılan değerlendirmeler

Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti bir araya geldi. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar başkanlığında, Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen görüşmede, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda OSB'nin mevcut durumu, sanayicilerin beklentileri ve sürdürülen altyapı çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca yatırım süreçleri ve sahadaki uygulamalara ilişkin tespitler paylaşıldı.

2026 hedefleri ve beklenen katkılar

Katılımcılar, 2026 yılı için belirlenen hedefleri ve planlanan yeni projeleri masaya yatırdı. Görüşmelerde projelerin Beyşehir ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu ve öncelikli alanlar belirlendi.

Toplantıya Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir OSB Müdürü Kerim Uzun, müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayiciler katıldı. Karşılıklı değerlendirmeler ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

