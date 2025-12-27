DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor

Beyşehir OSB Müteşebbis Heyeti, 2025 değerlendirmesini yapıp 2026 hedefleri ve yeni projeleri görüşerek altyapı, yatırım ve istihdam planlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:43
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor

Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor

Toplantıda yapılan değerlendirmeler

Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti bir araya geldi. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar başkanlığında, Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen görüşmede, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda OSB'nin mevcut durumu, sanayicilerin beklentileri ve sürdürülen altyapı çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca yatırım süreçleri ve sahadaki uygulamalara ilişkin tespitler paylaşıldı.

2026 hedefleri ve beklenen katkılar

Katılımcılar, 2026 yılı için belirlenen hedefleri ve planlanan yeni projeleri masaya yatırdı. Görüşmelerde projelerin Beyşehir ekonomisine ve istihdama sağlayacağı katkılar üzerinde duruldu ve öncelikli alanlar belirlendi.

Toplantıya Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir OSB Müdürü Kerim Uzun, müteşebbis heyeti üyeleri ve sanayiciler katıldı. Karşılıklı değerlendirmeler ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MÜTEŞEBBİS HEYETİ...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MÜTEŞEBBİS HEYETİ, GERÇEKLEŞTİRİLEN İSTİŞARE TOPLANTISINDA BİR ARAYA GELDİ.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, BEYŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MÜTEŞEBBİS HEYETİ...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi
2
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor
3
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da
4
Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor
5
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda
6
Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı
7
Bodrum Turizminin Geleceği Masaya Yatırıldı: TÜRSAB ve Otelciler Valilikte

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti