Kırşehir Esnaf Odaları'ndan yeni yıl çağrısı: Küçük esnafı destekleyin

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yeni yıl öncesi halkı hediye ve günlük alışverişlerde küçük esnafı tercih etmeye çağırdı; esnaf da destek verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:25
Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, yeni yıl öncesi şehir halkına hediye ve günlük alışverişlerde küçük esnafın tercih edilmesi çağrısında bulundu. Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk'ün çağrısı kentteki esnaf tarafından da destek gördü.

Birlikten çağrı

Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk; yaptığı açıklamada Kırşehir’in küçük bir şehir olduğunu belirterek, internet satışları ve büyük mağazalara karşı yerel esnafın korunmasının önemine dikkat çekti. Öztürk; "Hediyeleşmelerin yoğun olduğu bu dönemlerde vatandaşlarımıza sesleniyorum. Alışverişlerinizi küçük esnaftan yapın. Bu hem esnafımıza hem de şehir ekonomimize katkı sağlayacaktır" dedi.

Esnaftan destek ve beklentiler

Yapılan çağrının ardından küçük esnaf arasında da olumlu bir hava oluştu. Esnaflardan Bektaş Yıldırım, vatandaşlarda yerel esnafa yönelik bir duyarlılığın oluşmaya başladığını ifade ederek; "İnsanlar artık küçük esnafın ayakta kalması için destek olunması gerektiğinin farkına varıyor" şeklinde konuştu.

Bir diğer esnaf İsa Yılmaz ise, halkın yerel esnafa karşı daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak; "Büyük zincirler yerine mahalle esnafının tercih edilmesi hepimizin yararına" dedi.

Kırşehir’de süs eşyaları satışı yapan esnaf Müberra Can da özel günlerde yerel esnafın tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Can; "Anneler Günü, yeni yıl, Sevgililer Günü gibi özel günlerde yerli esnafın tercih edilmesini çok önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahamettin Öztürk küçük esnafın desteklenmesinin şehir ekonomisinin canlı kalması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, vatandaşları alışverişlerinde yerel esnafı tercih etmeye davet etti.

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

