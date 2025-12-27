DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.751.658,58 0,26%

ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da

ARF Bio'nun 916,5 milyon TL'lik halka arzına 3,8 kat talep geldi. Gelir mikroalg ve sera yatırımlarında kullanılacak, ARFYE 5 Ocak 2026'da işlem görecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:37
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da

ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da

ARF Bio, 25-26 Aralık tarihlerinde pay başına 19,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirdiği halka arzda yoğun ilgi gördü. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, halka arzın toplam büyüklüğü 916,5 milyon TL oldu.

Halka Arz Sonuçları

Halka arz kapsamında 47 milyon TL nominal değerli pay satıldı. Dağıtım sonuçlarına göre halka arz, genel talep bazında yaklaşık 3,8 kat talep aldı; yurt içi bireysel yatırımcılardan 3,62 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 3,99 kat talep geldi.

Yatırımcı Dağılımı ve Dağıtım

Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, kalan yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplam 508.401 yatırımcıya 47 milyon adet pay dağıtıldı; bu kapsamda bireysel yatırımcılara ortalama 47 pay verildi.

Borsa Girişi ve Halka Açıklık

Şirketin halka açıklık oranı %25,71 olarak tescil edildi. ARF Bio payları, 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek gong töreniyle Borsa İstanbul Ana Pazar'da ARFYE koduyla işlem görmeye başlayacak.

Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, yatırımcı güveninin şirketin döngüsel ekonomi modeline önemli destek sağladığını vurguladı. Arslan, halka arz gelirinin biyogaz ve gübre tesisleriyle kurulan ekosistemi tamamlayacağını ve şirketin çevreyi temizleyerek katma değer yaratan bir entegrasyon zinciri olma hedefini pekiştireceğini belirtti.

Mevcut Tesisler ve Enerji Üretimi

Şirket, İzmir Ödemiş'te 2019'da kurduğu biyogaz ve gübre tesisleriyle hayvansal ve tarımsal atıkları ekonomiye kazandırıyor. 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde üretilen elektriğin YEKDEM kapsamında 2029'a kadar kWh başına 13,3 dolar cent'ten satılma hakkı bulunuyor. Tesis, yıllık ortalama 36 milyon kWh üretimle yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Fermantasyon çıktılarından yıllık toplam 100 bin ton kapasiteli organik ve organomineral gübre üreten entegre yapı, sıfır atık yaklaşımıyla sürdürülebilir tarıma katkı sağlarken yüz binlerce ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı veriyor. Ayrıca Gold Standard ve CORSIA sertifikalarıyla engellenen emisyon karşılığında karbon kredisi satışıyla gelir çeşitliliği sağlanıyor.

Mikroalg ve Sera Yatırımları

Halka arz gelirinin öncelikli kullanım alanlarından biri mikroalg yatırımı olacak. Mikroalgler, biyogaz üretiminden çıkan karbondioksiti emerek fotosentez yoluyla oksijene dönüştürmenin yanında gıda, kozmetik ve ilaç sanayisi için yüksek değerli hammadde sunuyor. Şirketin hedefi, büyük ölçüde ithalata bağımlı olan bu ham maddeleri kendi tesislerinde üreterek Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltmak ve yeni gelir kalemleri oluşturmak.

Döngüsel modeli tamamlayacak diğer kritik adım ise 50 bin metrekarelik modern cam sera yatırımı. Bu serada enerji üretiminden çıkan atık ısı ve şirketin ürettiği organik gübre kullanılacak; seradan çıkan bitkisel atıklar yeniden biyogaz tesisine gönderilerek tam bir kapalı devre sistem oluşturulacak. Şirket, bu döngü sayesinde dışarıya atık vermeden sürdürülebilir yeşil enerji ve tarım ürünleri üretmeyi hedefliyor.

ARF BİO’NUN 25-26 ARALIK’TA PAY BAŞINA 19,50 LİRA SABİT FİYATLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 916,5 MİLYON LİRA...

ARF BİO’NUN 25-26 ARALIK’TA PAY BAŞINA 19,50 LİRA SABİT FİYATLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 916,5 MİLYON LİRA BÜYÜKLÜĞE ULAŞAN HALKA ARZINA 3,8 KAT TALEP GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor
2
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi
3
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da
4
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda
5
OYAK Çimento, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne Dahil Oldu
6
OYAK Maden Metalürji İş’te Dönüşüm ile Yapay Zekâ ve Sürdürülebilirlik Hedefini Güçlendiriyor
7
Plastik Atıkları Ham Maddeye Dönüştüren Burpol, İSO Yeşil Dönüşüm'de 3.'lük Kazandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti