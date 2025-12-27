ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da

ARF Bio, 25-26 Aralık tarihlerinde pay başına 19,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirdiği halka arzda yoğun ilgi gördü. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, halka arzın toplam büyüklüğü 916,5 milyon TL oldu.

Halka Arz Sonuçları

Halka arz kapsamında 47 milyon TL nominal değerli pay satıldı. Dağıtım sonuçlarına göre halka arz, genel talep bazında yaklaşık 3,8 kat talep aldı; yurt içi bireysel yatırımcılardan 3,62 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 3,99 kat talep geldi.

Yatırımcı Dağılımı ve Dağıtım

Halka arz edilen payların yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara, kalan yüzde 50'si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Toplam 508.401 yatırımcıya 47 milyon adet pay dağıtıldı; bu kapsamda bireysel yatırımcılara ortalama 47 pay verildi.

Borsa Girişi ve Halka Açıklık

Şirketin halka açıklık oranı %25,71 olarak tescil edildi. ARF Bio payları, 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek gong töreniyle Borsa İstanbul Ana Pazar'da ARFYE koduyla işlem görmeye başlayacak.

Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, yatırımcı güveninin şirketin döngüsel ekonomi modeline önemli destek sağladığını vurguladı. Arslan, halka arz gelirinin biyogaz ve gübre tesisleriyle kurulan ekosistemi tamamlayacağını ve şirketin çevreyi temizleyerek katma değer yaratan bir entegrasyon zinciri olma hedefini pekiştireceğini belirtti.

Mevcut Tesisler ve Enerji Üretimi

Şirket, İzmir Ödemiş'te 2019'da kurduğu biyogaz ve gübre tesisleriyle hayvansal ve tarımsal atıkları ekonomiye kazandırıyor. 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde üretilen elektriğin YEKDEM kapsamında 2029'a kadar kWh başına 13,3 dolar cent'ten satılma hakkı bulunuyor. Tesis, yıllık ortalama 36 milyon kWh üretimle yaklaşık 10 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Fermantasyon çıktılarından yıllık toplam 100 bin ton kapasiteli organik ve organomineral gübre üreten entegre yapı, sıfır atık yaklaşımıyla sürdürülebilir tarıma katkı sağlarken yüz binlerce ton karbon emisyonunun önlenmesine katkı veriyor. Ayrıca Gold Standard ve CORSIA sertifikalarıyla engellenen emisyon karşılığında karbon kredisi satışıyla gelir çeşitliliği sağlanıyor.

Mikroalg ve Sera Yatırımları

Halka arz gelirinin öncelikli kullanım alanlarından biri mikroalg yatırımı olacak. Mikroalgler, biyogaz üretiminden çıkan karbondioksiti emerek fotosentez yoluyla oksijene dönüştürmenin yanında gıda, kozmetik ve ilaç sanayisi için yüksek değerli hammadde sunuyor. Şirketin hedefi, büyük ölçüde ithalata bağımlı olan bu ham maddeleri kendi tesislerinde üreterek Türkiye'nin ithalat bağımlılığını azaltmak ve yeni gelir kalemleri oluşturmak.

Döngüsel modeli tamamlayacak diğer kritik adım ise 50 bin metrekarelik modern cam sera yatırımı. Bu serada enerji üretiminden çıkan atık ısı ve şirketin ürettiği organik gübre kullanılacak; seradan çıkan bitkisel atıklar yeniden biyogaz tesisine gönderilerek tam bir kapalı devre sistem oluşturulacak. Şirket, bu döngü sayesinde dışarıya atık vermeden sürdürülebilir yeşil enerji ve tarım ürünleri üretmeyi hedefliyor.

