DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı, 2026 asgari ücret artışı ve yılbaşı alışverişleri nedeniyle 81 ilde kuruyemiş, temel gıda ve meyve-sebze fiyatlarını üç aylık faturalarla denetliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:53
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi başlattı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışı ve yaklaşan yılbaşı alışverişleri nedeniyle fiyat hareketlerini yakından izliyor. Bakanlığa bağlı İl Ticaret Müdürlükleri tarafından 81 ilde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Denetim kapsamı ve yöntem

Denetimler kapsamında kuruyemiş, meyve, sebze ve temel gıda malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda ürünün son üç aylık fiyatlarına bakıldı. Ekipler ayrıca ürünlerin etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığını kontrol etti ve geçmişe yönelik üç aylık faturaları inceledi.

Ankara uygulaması ve bakanlık açıklaması

Ankara’da bir zincir markette denetim uygulaması yürüten Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret artışını gerekçe göstererek yapılabilecek olan haksız fiyat artışına mani olabilmek için yoğun bir şekilde 81 ilde denetimler yapmaktayız. Denetimlerimizde özellikle temel gıda ve temel tüketim ürünlerinde geçmişe yönelik üç aylık faturaları istiyoruz. Yaptığımız değerlendirme sonucu bu temel gıda ve temel tüketim ürünlerini tutanak ve geçmişe yönelik üç aylık faturalarla birlikte nihayet kararı vermek üzere haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Nihai kararı onlar vererek bir uygunsuzluk haksız fiyat veya fahiş fiyata karar verildiğinde idari yaptırım uygulanıyor"

Tan, yaklaşan yeni yıl öncesi denetimlerin hız kazandığını belirterek, özellikle kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında yoğunlaşıldığını vurguladı:

"Ayrıca yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz. Gazlı içecekler, atıştırmalıklar ve meyvelerde 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor. Şu anda da Ankara’nın 6 noktasında eş zamanlı olarak denetimdeyiz. Yine söylediğim gibi Bakanlığımız talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyata mahal vermemesi noktasında kararlı bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz"

Denetimler sonucunda tespit edilen haksız fiyat veya fahiş fiyat uygulamalarında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

TİCARET BAKANLIĞI İL TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ...

TİCARET BAKANLIĞI İL TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

TİCARET BAKANLIĞI İL TİCARET MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi
2
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor
3
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da
4
Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor
5
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda
6
Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı
7
Bodrum Turizminin Geleceği Masaya Yatırıldı: TÜRSAB ve Otelciler Valilikte

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti