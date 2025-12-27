Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi başlattı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışı ve yaklaşan yılbaşı alışverişleri nedeniyle fiyat hareketlerini yakından izliyor. Bakanlığa bağlı İl Ticaret Müdürlükleri tarafından 81 ilde eş zamanlı denetimler yapıldı.

Denetim kapsamı ve yöntem

Denetimler kapsamında kuruyemiş, meyve, sebze ve temel gıda malzemeleri başta olmak üzere çok sayıda ürünün son üç aylık fiyatlarına bakıldı. Ekipler ayrıca ürünlerin etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla uyuşup uyuşmadığını kontrol etti ve geçmişe yönelik üç aylık faturaları inceledi.

Ankara uygulaması ve bakanlık açıklaması

Ankara’da bir zincir markette denetim uygulaması yürüten Ticaret Bakanlığı Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, yapılan çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte asgari ücret artışını gerekçe göstererek yapılabilecek olan haksız fiyat artışına mani olabilmek için yoğun bir şekilde 81 ilde denetimler yapmaktayız. Denetimlerimizde özellikle temel gıda ve temel tüketim ürünlerinde geçmişe yönelik üç aylık faturaları istiyoruz. Yaptığımız değerlendirme sonucu bu temel gıda ve temel tüketim ürünlerini tutanak ve geçmişe yönelik üç aylık faturalarla birlikte nihayet kararı vermek üzere haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Nihai kararı onlar vererek bir uygunsuzluk haksız fiyat veya fahiş fiyata karar verildiğinde idari yaptırım uygulanıyor"

Tan, yaklaşan yeni yıl öncesi denetimlerin hız kazandığını belirterek, özellikle kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında yoğunlaşıldığını vurguladı:

"Ayrıca yaklaşan yeni yıl dolayısıyla kuru yemiş ve atıştırmalık reyonlarında da yoğun bir şekilde denetim yapıyoruz. Gazlı içecekler, atıştırmalıklar ve meyvelerde 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor. Şu anda da Ankara’nın 6 noktasında eş zamanlı olarak denetimdeyiz. Yine söylediğim gibi Bakanlığımız talimatları doğrultusunda asgari ücrete yapılan artışın fahiş fiyata mahal vermemesi noktasında kararlı bir şekilde denetimlerimize devam edeceğiz"

Denetimler sonucunda tespit edilen haksız fiyat veya fahiş fiyat uygulamalarında idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

