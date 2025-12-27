Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor

Soğuk havaya rağmen budama ve bakım aralıksız sürüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, kış mevsimine rağmen tarımsal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Havanın açık olduğu günleri fırsata çeviren üreticiler, budama makası ve testerelerini alarak bağlara ve meyve bahçelerine giriyor. Çiftçiler, bağların kenarlarında bulunan elma, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçlarının budama işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

İşlerden arta kalan zamanlarda arazilerine gelen üreticiler, hem üzüm bağlarının hem de meyve ağaçlarının bakımını yaparak günlerinin büyük bölümünü bağlarda geçiriyor.

Sarıgöllü çiftçi Serhat Akkaya ise budamanın verim açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çiftçinin yazısı böyle, bakım yapmak çok önemli. Bu dönemde meyve ağaçlarının budanması oldukça faydalı oluyor. Üzüm bağlarının budaması ise mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de işi kendimiz yaptığımız için masrafları azaltıyoruz."

