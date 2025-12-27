DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.752.038,93 0,25%

Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor

Sarıgöl'de çiftçiler, kışa rağmen açık havayı değerlendirip bağ ve meyve ağaçlarını budayarak bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:59
Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor

Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor

Soğuk havaya rağmen budama ve bakım aralıksız sürüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde geçimini tarımla sağlayan çiftçiler, kış mevsimine rağmen tarımsal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Havanın açık olduğu günleri fırsata çeviren üreticiler, budama makası ve testerelerini alarak bağlara ve meyve bahçelerine giriyor. Çiftçiler, bağların kenarlarında bulunan elma, şeftali ve kayısı gibi meyve ağaçlarının budama işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

İşlerden arta kalan zamanlarda arazilerine gelen üreticiler, hem üzüm bağlarının hem de meyve ağaçlarının bakımını yaparak günlerinin büyük bölümünü bağlarda geçiriyor.

Sarıgöllü çiftçi Serhat Akkaya ise budamanın verim açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çiftçinin yazısı böyle, bakım yapmak çok önemli. Bu dönemde meyve ağaçlarının budanması oldukça faydalı oluyor. Üzüm bağlarının budaması ise mart ayı sonuna kadar devam ediyor. Hem vaktimizi değerlendiriyoruz hem de işi kendimiz yaptığımız için masrafları azaltıyoruz."

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE GEÇİMİNİ TARIMLA SAĞLAYAN ÇİFTÇİLER, KIŞ MEVSİMİNE RAĞMEN...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE GEÇİMİNİ TARIMLA SAĞLAYAN ÇİFTÇİLER, KIŞ MEVSİMİNE RAĞMEN TARIMSAL FAALİYETLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE GEÇİMİNİ TARIMLA SAĞLAYAN ÇİFTÇİLER, KIŞ MEVSİMİNE RAĞMEN...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ticaret Bakanlığı 81 İlde Asgari Ücret Artışı İçin Fahiş Fiyat Denetimi
2
Beyşehir OSB 2026 Yol Haritasını Belirliyor
3
ARF Bio halka arzına 3,8 kat talep — ARFYE 5 Ocak 2026'da Borsa İstanbul'da
4
Sarıgöl’de Çiftçiler Kışın Bağ ve Meyve Ağaçlarını Buduyor
5
Korkuteli’den Nar İhracatı Başladı: Antalya’nın Narı Avrupa ve Rusya Yolunda
6
Yerli Muz İçin Güçlü Kooperatif Çağrısı — MTSO Toplantısı
7
Bodrum Turizminin Geleceği Masaya Yatırıldı: TÜRSAB ve Otelciler Valilikte

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti