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Emekli maaş ödeme tarihleri değişti! Listeye bakıp yeni takvimi hemen öğrenin!

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek ikramiye haberi geldi. İkramiyeler hangi tarihlerde hesaplara aktarılacak netleşti. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 26.05.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 15:23
Emekli maaş ödeme tarihleri değişti! Listeye bakıp yeni takvimi hemen öğrenin!

Kurban Bayramı öncesi emekliye bayram hediyesi olacak olan ikramiyenin müjdesi geldi. 81 ilde yaşayan emeklinin takip ettiği bayram ikramiyeleri o tarihler de emeklilerin hesaplarında olacak. Detaylar haberimizde…

dizi

EMEKLİLER BU HABERE ÇOK SEVİNECEK! BAYRAM NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki çalışmalar tamamlandı. Kurban Bayramı nedeniyle emekli maaşı ödemeleri ertelendi. Maaş 3 bin TL ikramiyeyle birlikte hesaba yatırılacak.

Emekliye müjde! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklileri sevindirecek bir karar aldı. Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşları ileriye bir tarihe aktarılarak bu maaş tutarına 3.000 TL bayram ikramiyesi eklendi.

ERKEN ÖDEME:

Genellikle 17-26 Haziran tarihleri arasında yapılan emekli maaşı ödemeleri, Haziran ayında tek seferde yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ:

2018 yılından bu yana yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl haziran ayının ilk haftalarında maaşlarla aynı anda ödenecek.

ÖDEME TAKVİMİ:

Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacağı için maaş ve ikramiye ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Emekli sayısının fazla olması nedeniyle ödemeler emeklinin durumuna göre belirli tarihlerde dağıtılacak.

Kural 16 milyondan fazla emekli için geçerli ve tatil öncesi maddi yardım sağlayarak onların yüzlerini güldürecek.

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