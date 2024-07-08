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Akaryakıt fiyatları jet gibi uçtu! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 12:05
Akaryakıt fiyatları jet gibi uçtu! Böyle zam ne görüldü ne duyuldu: Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

Araç sahiplerinin canı çok sıkılacak! Akaryakıt fiyatları arttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM

6 aylık YİÜFE verileri sonrasında akaryakıtlı ürünlerde uygulanan ÖTV oranları yüzde 19.49 oranında artış gösterdi. ÖTV artışları sonrasında benzin fiyatlarına 2.24 TL, motorin fiyatlarına 2.13 TL, LPG fiyatlarına 95 kuruş zam yapıldı. Ülkede akaryakıt fiyatları ortalama 44-47 TL aralığına yükselmiş oldu. Akaryakıt fiyatlarına toplam 5 TL 32 kuruş zam yapıldı. ABD ham petrol ise Enerji Bilgi İdaresi, ülkedeki stoklarda 12.2 milyon varil düşüş yaşandığını bildirdi. Daha sonra ise yüzde 1.3 yükseliş yaşandı ve varil başına fiyat 84 dolara yükseldi. Ham petrol Haziran ayı başlangıcından günümüze kadar yüzde 14 seviyesinde artmış oldu. 

akaryakıta yeni zamlar

OPEC+ arz kısıtlanmasıyla birlikte ham petrol bu sene yükselmeye başladı ve hisse piyasalarındaki risk de yükseliyor. Yatırımcılar İran'ın yanında Fransa ve İngiltere'deki seçimleri de takip ediyor. Ortadoğu'da İsrail ve Hizbullah gerilimi devam ederken jeopolitik riskler de sürüyor. Beryl Kasırgası'nın Karayipler üstünden Jamaika'ya gitmesiyle birlikte fiyatlar desteklenmiş oldu. ABD'de makroekonomik ortam da olumsuzlukları etkiliyor. FED Başkanı Jerome Powell ise Salı günü ekonomik verilerle birlikte enflasyonun düşmeye başladığını ama faiz oranları düşmeden daha fazla kanıt gerektiğini bildirdi. Güncel olarak illere göre akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İSTANBUL AVRUPA YAKASI Benzin fiyatı: 44.61 TL Motorin litre fiyatı: 44.59 TL LPG litre fiyatı: 22.98 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI Benzin fiyatı: 44.47 TL Motorin litre fiyatı: 44.49 TL LPG litre fiyatı: 22,51 TL

ANKARA Benzin litre fiyatı: 45.60 TL Motorin litre fiyatı: 45.57 TL LPG litre fiyatı: 22,95 TL

İZMİR Benzin litre fiyatı: 45.93 TL Motorin litre fiyatı: 45.97 TL LPG litre fiyatı: 22,57 TL

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