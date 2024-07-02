Akaryakıt fiyatları tırmanışa geçti! Benzin ve motorinde yeni pompa fiyatı yok artık dedirtecek

Güncel bilgilere göre benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz gece yarısından itibaren 13'er kuruş zam yapıldı. Bu artışlar araç sahiplerini oldukça üzdü.

Gelecek hafta ÖTV artışının benzin ve motorin fiyatlarına en az 2,5 TL zam yapması bekleniyor. Benzin fiyatlarında son 10 gündeki artış yaklaşık yüzde 12 artışla 4,63 TL oldu. Uzmanlar fiyat artışlarının bundan sonra da devam edebileceği konusunda uyarıyor. Güncel akaryakıt fiyatları aşağıdaki gibidir:





İstanbul Avrupa Yakası

Benzin satış fiyatı: 42.40 TL

Motorin satış fiyatı: 42.51 TL

LPG satış fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin satış fiyatı: 42.27 TL

Motorin satış fiyatı: 42.41 TL

LPG satış fiyatı: 19.64 TL

Ankara

Benzin satış fiyatı: 43.38 TL

Motorin satış fiyatı: 43.48 TL

LPG satış fiyatı: 20.19 TL

İzmir

Benzin satış fiyatı: 43.72 TL

Motorin satış fiyatı: 43.90 TL

LPG satış fiyatı: 19.89 TL