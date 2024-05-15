Akaryakıtta tek fiyatlı dönem bugünden itibaren geçerli olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) aldığı Kurul kararı gereğince, bugünden (15 Mayıs) itibaren akaryakıt istasyonlarında satılan aynı tür akaryakıtlar arasında fiyat farkı olmayacak. Bu karar, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için geçerli olacak.

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, dağıtıcı lisansı sahipleri farklılaştırılmış akaryakıt satmaya devam edebilecek, ancak bu farklılıklar fiyatlara yansıtılmayacak. Buna göre, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu) gibi ifadelerle satılan ürünlerde, fiyat farkı uygulanamayacak.

Güncel akaryakıt fiyatlarına bakıldığında, İstanbul’da benzinin ortalama litre fiyatının 42.69 TL, motorinin ise litre fiyatının 40.17 TL olduğu görülüyor. Ankara ise benzinin litresi 43.61 TL’den, motorin ise 41.12 TL’den satılıyor. İzmir’de de benzinin ortalama litre fiyatı 43.85 TL, motorinin ise 41.37 TL seviyesinde.