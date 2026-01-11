Sakarya'da İstavrit Bolluğu: Fiyatlar 100-150 TL'ye Geriledi

Sakarya tezgahlarında istavrit bolluğu sürüyor; hamsilerin Gürcistan'a yönelmesi fiyatları etkiledi, istavrit kilosu 100-150 TL arasında.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:00
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve aşırı avlanma nedeniyle hamsi sürüleri rotasını Gürcistan'a çevirdi. Bunun sonucu olarak Sakarya tezgahlarında istavrit bolluğu öne çıktı.

Uygun fiyatı ve tazeliğiyle ilgi çeken istavrit, kilosu kalitesine göre 100-150 lira arasında satışa sunuluyor. Yerel satıcılar, istavriti "Körfez’in hamsisi" olarak tanımlıyor.

Tüccar İbiş: "Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı"

"Vatandaş şu an istavriti bol miktarda tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor, kültür balıkları var çupra, levrek, somon gibi. Bunlar devam ediyor. Norveç’ten uskumru geliyor. Tezgahlarda balık boşluğu yok. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı. İstavrit şu an geçen seneden daha uygun. Geçen senede istavrit 150-200 liralardaydı. Bu sene bol olduğu için 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi. Biz elimizden geldiği kadar fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Kültür balıklarının 500 lira gibi bir fiyatı var. Vatandaşa biraz yükseğe kaçıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halkta faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor"

"Her sene olan bir şey bu. İklim şartları iyi gitmediği zaman hamsi bu kadar çıkıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halkta faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor"

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

