Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Güneş Enerjisiyle 4,1 Milyon kWh Tasarruf

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerji santralleri ile yıl boyunca 4 milyon 112 bin 810 kWh enerji üretildi. Bu üretim, yaklaşık 90 bin 893 ağaç dikimine eşdeğer karbon salınımının önlenmesi anlamına geliyor.

Belediye, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevreyi koruyor hem de belediye bütçesinde önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlıyor.

Ahimehmet Mahallesi Santrali

Enerji üretimindeki en büyük pay, Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi’nde kurulan güneş enerji santraline ait. 2.2 MW gücündeki tesis, tek başına 3 milyon 994 bin kWh’in üzerinde enerji üreterek belediyenin enerji giderlerine önemli katkı sağladı. Bu üretimle birlikte 1 milyon 765 bin kilogramdan fazla karbondioksit salınımı engellenirken, doğaya 88 bin 282 ağaç kazandırılmasına eşdeğer çevresel fayda elde edildi.

Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi

Süleymanpaşa ilçesinde yer alan Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’ne kurulan 50 kW gücündeki güneş enerji santrali yerinde üretim ve tüketimin başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Sistem, hayvan barınağının enerji ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayarak 118 bin kWh’in üzerinde enerji üretti; bu üretimle birlikte 2 bin 611 ağaç dikimine eşdeğer çevresel katkı sunuldu ve barınağın elektrik giderleri önemli ölçüde azaldı.

Açıklama

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Enerjimizi güneşten alıyor, geleceğe temiz bir dünya bırakıyoruz. Toplamda 4 milyon kWh’i aşan temiz enerji üretimimiz, şehrimizin sadece bugününe değil, yarınlarına ve çocuklarımıza bırakacağımız tertemiz doğaya yapılmış bir yatırımdır. Çevreci projelerimizle Tekirdağ’ı enerji üretiminde de örnek bir kent yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KURULAN GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ İLE YIL BOYUNCA 4 MİLYON 112 BİN 810 KWH ENERJİ ÜRETİLİRKEN, YAKLAŞIK 90 BİN 893 AĞAÇ DİKİMİNE EŞDEĞER KARBON SALINIMININ ÖNÜNE GEÇİLDİ.