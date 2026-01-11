KFA Fuarcılık 2025’te İhracata Dayalı Büyümeye Güçlü Katkı Sağladı

BTSO iştiraki KFA Fuarcılık, 2025 yılında düzenlediği ulusal ve uluslararası fuarlar, alım heyeti organizasyonları ve yurt dışı iş gezileriyle Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme hedeflerine önemli katkı sundu. Kısa sürede sektörde öne çıkan marka, Bursa iş dünyasının küresel rekabet gücünü artırırken firmalara yeni pazar erişimleri sağladı.

2025’te öne çıkan organizasyonlar

KFA Fuarcılık, IDEF 2025 organizasyonunu üstlenerek savunma sanayii alanında kritik bir başarıya imza attı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar, yaklaşık 100 ülkeden binlerce sektör profesyonelini buluşturarak katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı.

Ev tekstili sektörünün küresel buluşmalarından HOMETEX 2025, İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti; 700’ün üzerinde katılımcı firma ve 175 bini aşkın ziyaretçiyle sektörün ihracat potansiyeline güçlü katkı sundu. TFF Show 2025 ise "Hızlı Üretim ve Hızlı Teslimat" konseptiyle tekstil ve kumaş sektörünü Bursa’da bir araya getirerek kentin moda endüstrisindeki konumunu pekiştirdi.

Bursa’da hayata geçirilen organizasyonlar arasında Junioshow, TFF Show, Rising City, Food Point ve MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı yer aldı. Food Point Gıda Fuarı, 36 ülkeden alıcıları Bursa’daki temsilcilerle buluşturarak milyonlarca dolarlık iş görüşmelerine zemin hazırladı. Yılın son çeyreğinde düzenlenen MEEXX ise yerli ve millî üretim gücünü uluslararası alım heyetleriyle buluşturan önemli bir platform oldu.

Yurt dışı ticaret heyetleri ve katılım istatistikleri

KFA Fuarcılık, 2025 boyunca düzenlediği yurt dışı ticaret heyetleriyle Bursa firmalarının küresel pazarlara erişimini güçlendirdi. Kuruluşundan bu yana 8 bini aşkın iş insanını 250’nin üzerinde uluslararası fuarla buluşturan KFA, 2025’te bu birikimi daha ileri taşıdı.

Bursa Fuar Merkezi’nde yapısal dönüşüm