GTB Başkanı Mehmet Akıncı: Mesleki eğitim, geleceğin ekonomisinin anahtarı

'Kariyerin Anahtarı, Ekonominin Motoru, Mesleki Eğitim ve İşbirliğinin Gücü' paneli GAÜN'de gerçekleşti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kariyer Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Kariyerin Anahtarı, Ekonominin Motoru, Mesleki Eğitim ve İşbirliğinin Gücü' başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, Mavera Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

GAÜN Meslek Yüksekokulları Kariyer Zirvesi ve Meslek Yüksekokulları Kariyer Fuarı, YÖK-TOBB iş birliği protokolü çerçevesinde ve Gaziantep oda ve borsalarının destekleriyle düzenlendi. Programa GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Sökücü, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Panelde Mehmet Akıncı, iş dünyası ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinde en kritik unsurun 'ortak zeminde buluşmak' olduğunu vurguladı. Akıncı, sektör ihtiyaçları ile eğitim kurumlarının yetiştirdiği insan kaynağı arasındaki uyumun hayati önem taşıdığını belirterek, 'Eğer öğrencilerimizin sahip olduğu bilgi ile sahadaki gerçek ihtiyaçlar birbirini karşılamıyorsa, bu durum hem gençlerimizi hem işletmelerimizi hem de ülke ekonomisini olumsuz etkiler. Bu nedenle tüm tarafların veriye dayalı, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir iş birliği modeli oluşturması artık bir tercih değil, zorunluluktur' ifadelerini kullandı.

Akıncı, iş birliğinin somut adımlara dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti ve başlıca önerilerini şu şekilde sıraladı: staj ve işbaşı eğitimin nitelikli ve zorunlu hale getirilmesi, sanayi-üniversite proje ortaklıklarının artırılması, müfredatların sektörün teknolojik dönüşümüne göre sürekli güncellenmesi ve firmalarla eğitim kurumları arasında kesintisiz iletişim mekanizmalarının kurulması. Akıncı, 'Bugün üretim hatlarında kullanılan teknoloji farklı, kalite kontrol süreçleri farklı, ihracat standartları farklı' diyerek üniversitelerin sektörle sürekli irtibat halinde olması gerektiğini ekledi.

Öğrencilerin mesleki gelişimine erken dönemde yapılan katkıların geleceğe yatırım olduğunu vurgulayan Akıncı, öğrencilerin sahayla erken tanışmasının teorik bilginin pratikle birleşmesi açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Akıncı, iş dünyası ve eğitim camiasının aynı hedefe yönelmesiyle sadece nitelikli iş gücü değil, daha güçlü bir ekonomik yapının ortaya çıkacağını söyledi ve sektör temsilcileri olarak eğitim kurumlarıyla iş birliğine her zaman açık olduklarını belirtti.

Panel sonunda GTB Başkanı Mehmet Akıncı, mesleki eğitime katkılarından ve paneldeki değerlendirmelerinden dolayı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan tarafından plaketle taltif edildi.

