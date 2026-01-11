Palandöken Ankara Bakkallar Odası Başkanlığında Yeniden Güven Tazeledi

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası 28’inci Olağan Genel Kurulu’nda Bendevi Palandöken yeniden başkan seçildi; Perakende Yasası ve 7 bin 200 gün prim beklentisi gündemde.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 19:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 19:10
28’inci Olağan Genel Kurul ATO Congresium’da gerçekleşti

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası 28’inci Olağan Genel Kurulu, yoğun katılımla ATO Congresium’da yapıldı. Mevcut başkan ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Rasim Yeşil arasındaki seçimde Palandöken, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kongrede konuşan Palandöken, esnaf teşkilatının desteğine teşekkür etti. 60 yıllık bir bakkal esnafı olduğunu vurgulayan Palandöken, mesleğin içinden biri olarak sorunları birebir yaşadığını ve çözüm için çalıştığını ifade etti.

Palandöken, destek mesajını şu sözlerle dile getirdi: "Esnaf ve sanatkarımızın yaşamış olduğu 7 bin 200 gün prim beklentisi, mayıs ayı içerisinde çıkacak. Artık esnafımız da işçiler gibi 7 bin 200 günde emekli olacak."

Görev yaptığı semti de hatırlatan Palandöken, "Ben 60 yıllık Cebeci’de bir bakkalım. Esnafın ne yaşadığını, rafın başında hangi zorluklarla karşılaştığını çok iyi biliyorum. Bu nedenle sadece konuşmakla kalmıyor, devletin en üst kademeleriyle birebir görüşerek bakkal esnafımızın sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Uzun süredir gündemde olan Perakende Yasasına da değinen Palandöken, düzenleme konusunda önemli bir aşamaya gelindiğini belirtti: "Yıllardır dile getirdiğimiz Perakende Yasası’ndaki değişiklik talebimizin inşallah bu yıl hayata geçmesini bekliyoruz. Bu düzenleme, zincir marketlerle küçük esnaf arasındaki dengesizliği giderecek, haksız rekabetin önüne geçecek. Yapılacak düzenlemeyle hem bakkal esnafımız hem de vatandaşımız rahat bir nefes alacak."

Palandöken, bakkalların toplumdaki yerini vurgulayarak şunları söyledi: "Bakkallar sadece ticaret yapan işletmeler değil, mahallenin hafızasıdır. Çevrenizde artık hareket edemeyeceğiniz kadar büyük zincir marketler var. Zincirlerden bir tanesinin Türkiye genelinde sayısı 14 bini buldu. 2,5 milyon insanın aileleri ile birlikte 10 milyon insanın temsilcisi olarak ve 415 meslek dalının en sorunlu kesimi bakkallardır."

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

