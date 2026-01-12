Alaşehir'de Üzümde Rekabet ve Kalıntı Alarmı: TARİŞ'ten Planlı Üretim Çağrısı

TARİŞ Başkanı Ferhat Şen, Alaşehir'de kalıntı kaynaklı ihracat kayıplarını vurguladı; planlı, analizli üretim ve yeni pazarlar gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:32
Alaşehir'de Üzümde Rekabet ve Kalıntı Alarmı: TARİŞ'ten Planlı Üretim Çağrısı

Alaşehir'de üzümün geleceği masaya yatırıldı: TARİŞ uyarıyor

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen basın toplantısında üzüm üretiminde artan küresel rekabete ve Avrupa pazarındaki kalıntı sorunlarının ihracata etkisine dikkat çekti. Toplantı, Tatlıcı Kenan Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe TARİŞ Üzüm Birliği Başkan vekili İbrahim Balık ve TARİŞ Kooperatif Müdürü Yasin Uysal da katıldı.

Küresel rekabet ve kalite zorunluluğu

Şen, dünya genelinde üzüm üreten ülke sayısının her yıl arttığını belirterek bunun rekabeti zorlaştırdığını söyledi. Kaliteli ve kalıntısız üretimin uluslararası pazarda yer alabilmenin şartı haline geldiğine vurgu yaptı.

Avrupa pazarında kalıntı engeli

Türkiye'nin pazar sorunu olmadığını ancak pestisit kalıntıları nedeniyle özellikle Avrupa'ya ihracatta kayıplar yaşandığını ifade eden Şen, "Son yıllarda Almanya, Fransa ve Hollanda’ya yapılan ihracat ciddi oranda düştü. Bunun temel nedeni kalıntı sorunu. Bundan sonra üzüm alımlarını analizli yapmak zorundayız" dedi.

Üretimde planlama şart

Kalıntı sorununu önlemek amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarının süreceğini belirten Şen, üretimde planlama yapılmasının önemini vurguladı. Üreticilerin üzümü sofralık ya da kurutmalık olarak planlaması halinde maliyetlerin düşeceğini ve pazarlama sorunlarının azalacağını ifade etti.

Yeni pazar arayışı ve kapasite

Şen, TARİŞ’in yıllık üzüm alım kapasitesinin yaklaşık 20 bin ton olduğunu ancak bunun üreticiyi tek başına tatmin etmediğini söyledi. Yeni pazarlar bulunması ve iç tüketimin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Genç çiftçi hamlesi

TARİŞ ortaklarının yaş ortalamasının 65 olduğunu anımsatan Şen, gençleri tarıma kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmaları aktardı. Bu kapsamda 200 yeni çiftçinin kooperatife kazandırıldığını ve ortaklık devirlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Üzümün markalaşması

Şen, TARİŞ markasının yurt dışında bilinirliğinin yüksek olduğunu ancak üzümün zeytin, incir ve diğer ürünlerin gerisinde kaldığını belirterek, üzümün hak ettiği yere gelmesi için tanıtım çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

Kapanış

Toplantının sonunda Ferhat Şen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü kutladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ÜZÜMÜN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI. TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ BAŞKANI FERHAT...

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE ÜZÜMÜN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI. TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ BAŞKANI FERHAT ŞEN, TATLICI KENAN DÜĞÜN SALONU’NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ. TOPLANTIYA TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ BAŞKAN VEKİLİ İBRAHİM BALIK VE TARİŞ KOOPERATİF MÜDÜRÜ YASİN UYSAL DA KATILDI.

TARİŞ ÜZÜM BİRLİĞİ BAŞKANI FERHAT ŞEN (SAĞDAKİ), ALAŞEHİR’DE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA ÜZÜMDE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Üzümde Rekabet ve Kalıntı Alarmı: TARİŞ'ten Planlı Üretim Çağrısı
2
CarrefourSA, LEAD Network Türkiye Ocak Kahvaltısına Ev Sahipliği Yaptı
3
Karadeniz'de Fırtına Avı Düşürdü, Balık Fiyatları Sabit Kaldı
4
Salihli’de Modern Sera Yatırımları Tarımı Güçlendiriyor
5
Tavşanlı'da 2026 Besilik Hayvan Kapasite Tespit Çalışmaları Devam Ediyor
6
Serdar Atilla Erdem İMO Bursa Başkan Adayı — Projeler ve Yönetim Kurulu Adayları
7
Kar Yağışları Trendyol’da Kış Sporlarına Talebi Patlattı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları