Alaşehir'de Üzümde Rekabet ve Kalıntı Alarmı: TARİŞ'ten Planlı Üretim Çağrısı

Alaşehir'de üzümün geleceği masaya yatırıldı: TARİŞ uyarıyor

TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen basın toplantısında üzüm üretiminde artan küresel rekabete ve Avrupa pazarındaki kalıntı sorunlarının ihracata etkisine dikkat çekti. Toplantı, Tatlıcı Kenan Düğün Salonunda gerçekleştirildi. Etkinliğe TARİŞ Üzüm Birliği Başkan vekili İbrahim Balık ve TARİŞ Kooperatif Müdürü Yasin Uysal da katıldı.

Küresel rekabet ve kalite zorunluluğu

Şen, dünya genelinde üzüm üreten ülke sayısının her yıl arttığını belirterek bunun rekabeti zorlaştırdığını söyledi. Kaliteli ve kalıntısız üretimin uluslararası pazarda yer alabilmenin şartı haline geldiğine vurgu yaptı.

Avrupa pazarında kalıntı engeli

Türkiye'nin pazar sorunu olmadığını ancak pestisit kalıntıları nedeniyle özellikle Avrupa'ya ihracatta kayıplar yaşandığını ifade eden Şen, "Son yıllarda Almanya, Fransa ve Hollanda’ya yapılan ihracat ciddi oranda düştü. Bunun temel nedeni kalıntı sorunu. Bundan sonra üzüm alımlarını analizli yapmak zorundayız" dedi.

Üretimde planlama şart

Kalıntı sorununu önlemek amacıyla çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantılarının süreceğini belirten Şen, üretimde planlama yapılmasının önemini vurguladı. Üreticilerin üzümü sofralık ya da kurutmalık olarak planlaması halinde maliyetlerin düşeceğini ve pazarlama sorunlarının azalacağını ifade etti.

Yeni pazar arayışı ve kapasite

Şen, TARİŞ’in yıllık üzüm alım kapasitesinin yaklaşık 20 bin ton olduğunu ancak bunun üreticiyi tek başına tatmin etmediğini söyledi. Yeni pazarlar bulunması ve iç tüketimin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Genç çiftçi hamlesi

TARİŞ ortaklarının yaş ortalamasının 65 olduğunu anımsatan Şen, gençleri tarıma kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmaları aktardı. Bu kapsamda 200 yeni çiftçinin kooperatife kazandırıldığını ve ortaklık devirlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Üzümün markalaşması

Şen, TARİŞ markasının yurt dışında bilinirliğinin yüksek olduğunu ancak üzümün zeytin, incir ve diğer ürünlerin gerisinde kaldığını belirterek, üzümün hak ettiği yere gelmesi için tanıtım çalışmalarını artıracaklarını söyledi.

Kapanış

Toplantının sonunda Ferhat Şen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarının gününü kutladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

