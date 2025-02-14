Albaraka Türk 2024'te 4,3 Milyar Lira Net Kar Elde Etti

Albaraka Türk'ten Güçlü Finansal Performans

Albaraka Türk, 2024 yılı için konsolide olmayan net karını bir önceki yıla göre %26 artışla 4,3 milyar lira olarak açıkladı. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, bankanın karlılık artışını sektör ortalamasının üzerinde sürdürdüklerini vurguladı.

Aktif Büyüklük %34 Arttı

Bankanın açıklamasına göre, 2024 yılında aktif büyüklüğü %34 artışla 311 milyar lira seviyesine ulaştı. Nakdi krediler ise aynı dönemde %36 artarak 148,5 milyar lira oldu.

Takipteki Alacaklar ve Karşılık Oranı

Albaraka Türk'ün takipteki alacaklar (NPL) oranı %1,36'ya gerileyerek, sektör ortalamasının altında kalmayı başardı. Ayrıca bankanın özel karşılık oranı, bankacılık ve katılım bankacılığı sektörünün üzerinde %88 olarak belirlendi.

Fon Toplama Başarısı

2024 yılı itibarıyla bankanın özel cari ve katılma hesapları yoluyla topladığı fonlar 205 milyar lira oldu. Özel cari hesaplarının oranı, bankacılık sektörü ve katılım bankacılığı sektör ortalamasının üzerinde, %50 olarak gerçekleşti.

Tahsil ve Finansal Sürdürülebilirlik

Temsah, geçtiğimiz yıl 120 milyon dolar değerinde sermaye benzeri kredi ile sermaye yapılarını güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca, bankanın serbest karşılıklarını 2,1 milyar lirasını geçen yıl olmak üzere 7,3 milyar lira'ya çıkardıklarını ifade etti.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları

Sürdürülebilir bir gelecek için çalıştıklarını belirten Temsah, Albaraka Türk'ün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda proje finansmanı kriterlerini belirleyip, Sürdürülebilirlik Finans Çerçeve Belgesi'ni yayınladığını açıkladı.

Albaraka Türk'ün, 2024'te konsolide olmayan net karı, bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 4,3 milyar lira oldu. Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, açıklamalarda bulundu.