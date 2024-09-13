Alfa Romeo Junior Türkiye'de Satışta

Alfa Romeo'nun yeni modeli Junior, Türkiye'de ön satışa sunuldu ve Ekim'den itibaren teslimatlar başlayacak.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 20:18
Alfa Romeo Junior Türkiye'de Satışta

Alfa Romeo Junior Türkiye'de

Alfa Romeo'nun yeni sportif kompakt otomobili Junior, Türkiye'de ön satış sürecine girdi. Marka Direktörü Özgür Süslü, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Müşteri Teslimatları Ekim'de Başlayacak

Alfa Romeo, Junior modelinin teslimatlarına Ekim ayından itibaren başlayacaklarını duyurdu. Özgür Süslü, "Ekim'den itibaren müşterilerimize araçlarını teslim etmeye başlayacağız" dedi.

Teknoloji ve Konforu Bir Arada Sunuyor

Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Centro Stile Alfa Romeo) imzasını taşıyan bu model, mobilite, konfor ve sürüş dinamiklerini birleştiren teknolojilerle donatıldı. Junior, 400 litrelik bagaj hacmi ile de segmentinde dikkat çekiyor.

Fiyat Aralıkları ve Donanım Seçenekleri

Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu olan Elettrica 1 milyon 549 bin lira, hibrit motorlu Ibrida ise 1 milyon 649 bin lira fiyatıyla satışa sunuldu. Ayrıca, tanıtıma özel Elettrica Speciale versiyonu 1 milyon 699 bin 900 lira, hibrit Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira olarak belirlendi. Her iki Speciale versiyonu 13 Eylül itibarıyla online siparişe açılacak.

Özel Avantajlar ve Fırsatlar

Ön sipariş süresince, online satış kanalı üzerinden rezerve edilen Speciale modellerinde sunroof hediyesi ve 50 bin lira fiyat avantajı bulunuyor.

Alfa Romeo'nun Hızlı Büyüme Stratejisi

Özgür Süslü, Türkiye'nin Alfa Romeo için hızlı büyüyen pazarlar arasında yer aldığını vurgulayarak, "Junior ile birlikte daha fazla otomobil severle buluşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Sınıfında en iyisi olmasını bekledikleri Junior, tamamen elektrikli ve hibrit sürüş seçenekleriyle, otonom sürüş yetenekleri ve yenilikçi teknolojileri birleştirerek Türkiye otomobil pazarında yeni bir heyecan yaratmayı amaçlıyor.

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