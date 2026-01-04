DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.929.902,41 -1,12%

Ali Metin Kazancı vefat etti — Kazancı Holding’in kurucusu uğurlanıyor

Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti; cenazesi 4 Ocak 2026 Pazar günü Şakirin Camii'nden Karacaahmet’e defnedilecek.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:09
Ali Metin Kazancı vefat etti — Kazancı Holding’in kurucusu uğurlanıyor

Ali Metin Kazancı vefat etti

Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamada, merhumun iş dünyasında bıraktığı iz ve liderliği vurgulanarak derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Kazancı Holding açıklamasında, Ali Metin Kazancı için şu ifadelere yer verildi: "Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı, Ali Metin Kazancı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Metin Kazancı; Kazancı Holding’in bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibidir. Türkiye’de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan; öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla; yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır. Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir."

Cenaze programı

Açıklamada cenaze takvimi de paylaşıldı: Merhum Ali Metin Kazancı, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

Kazancı Holding, metnini şu sözlerle sonlandırdı: "Kendisine Allah’tan rahmet; başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

KAZANCI HOLDİNG’İN KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI ALİ METİN KAZANCI HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

KAZANCI HOLDİNG’İN KURUCUSU VE ONURSAL BAŞKANI ALİ METİN KAZANCI HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ali Metin Kazancı vefat etti — Kazancı Holding’in kurucusu uğurlanıyor
2
Hatay'da Çiftçi Marulu Satamayınca Bedava Dağıttı
3
Bakan Işıkhan: Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamına 288 Proje ve 124 Milyon Lira Destek
4
Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon 26 bin dolarlık ihracatla 6. sırada
5
Gaziantep 2025'te 10 milyar 145 milyon dolar ihracata ulaştı
6
Alaşehir'de Este Kuaför'den Yeni Yıla Özel Yüzde 50 İndirim
7
Manisa'da doğaltaş müzesi gibi ev: 58 yaşındaki teknikerin 50'den fazla mermer koleksiyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları