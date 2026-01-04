Ali Metin Kazancı vefat etti — Kazancı Holding’in kurucusu uğurlanıyor

Ali Metin Kazancı vefat etti

Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti. Şirketten yapılan açıklamada, merhumun iş dünyasında bıraktığı iz ve liderliği vurgulanarak derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Kazancı Holding açıklamasında, Ali Metin Kazancı için şu ifadelere yer verildi: "Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı, Ali Metin Kazancı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Metin Kazancı; Kazancı Holding’in bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibidir. Türkiye’de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı, yaşamı ve duruşu ile iş dünyasına iz bırakan; öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla; yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır. Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir."

Cenaze programı

Açıklamada cenaze takvimi de paylaşıldı: Merhum Ali Metin Kazancı, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.

Kazancı Holding, metnini şu sözlerle sonlandırdı: "Kendisine Allah’tan rahmet; başta Kazancı Ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

