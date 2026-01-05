DOLAR
TT Ventures CES'te Yatırım Ortaklığı ile Küresel Bağlantılarını Güçlendiriyor

TT Ventures, CES'in Investor Partnership programına katılarak 6-9 Ocak 2026'da düzenlenecek 'AI Her Yerde' etkinliğinde girişimlerini uluslararası yatırımcılarla buluşturacak.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:45
Türkiye'den küresel sahneye stratejik adım

TT Ventures, dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden Consumer Electronics Show (CES) kapsamında küresel teknoloji ve yatırım ekosistemiyle ilişkilerini güçlendiriyor. Şirket, CES'in Investor Partnership (Yatırımcı Ortaklığı) programına dahil olarak stratejik bir adım attı.

Türk Telekom, TT Ventures ile Türkiye’nin girişim ekosistemine destek vermeyi sürdürüyor. Türkiye’de girişim ve inovasyon kültürünün gelişimine 10 yılı aşkın süredir katkı sunan TT Ventures, yenilikçi girişimlerin hem yerelde hem de uluslararası alanda ölçeklenebilir iş modelleri geliştirmesine yardımcı oluyor.

San Fransisco'daki ofisi ve geniş uluslararası bağlantılarıyla dikkat çeken şirket, CES öncesi programa katılarak küresel yatırımcı ağını daha da genişletti. Etkinlik, 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında ve AI Her Yerde temasıyla Las Vegas'ta gerçekleştirilecek.

Yatırımcı Ortaklık Programı kapsamında CES'te düzenlenecek özel buluşmalar sayesinde TT Ventures destekli girişimler, küresel yatırımcılarla doğrudan temas kurma fırsatı elde edecek. Bu platform, Türkiye’nin yenilikçi girişimlerini ve teknoloji yatırım ekosistemini uluslararası yatırımcılarla buluşturarak ülkenin teknoloji alanındaki yetkinliğini daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor.

TT Ventures'in CES katılımı, Türk girişimlerinin uluslararası sermaye ve iş ortaklıklarına erişimini hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

