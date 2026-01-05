Bakan Bolat: Yıllık enflasyon Aralık'ta %30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesinde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 30,89 seviyesine gerilediğini ve bunun son 49 ayın en düşük seviyesi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Bolat, ekonomideki toparlanma sürecinin güçlenerek sürdüğünü vurguladı.

Bolat'ın değerlendirmesi

Bolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ekonomik büyüme, istihdam artışı, ihracat artışı ve cari işlemlerdeki dengeli görünümle birlikte enflasyonda görülen gerileme Türkiye ekonomisinde toparlanma ve dengelenme sürecinin başarıyla devam ettiğini göstermektedir."

Bolat ayrıca, "2025 yılı Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon Aralık ayında yüzde 30,89’a geriledi" dedi.

Düşüşün boyutu ve politika etkisi

Bakan, düşüşün yıl sonuna göre 13,49 puan azalış olduğunu belirterek bunun son dönemde kaydedilen en düşük seviyelerden biri olduğunu ifade etti.

Uygulanan ekonomi politikalarına dair Bolat, "Ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulanması bu olumlu gelişmeleri getirmiştir. Önümüzdeki dönemde düşen enflasyon oranlarına göre alınacak kararlar ile dezenflasyon sürecindeki kazanımlarımız güçlenecektir." değerlendirmesini paylaştı.

Reel ekonomiye yansımalar

Bolat, fiyat istikrarındaki iyileşmenin üretim, yatırım ve istihdama yansıyacağını; halkın alım gücü ve refah seviyesinin yükseleceğini belirtti. "Enflasyondaki gerilemenin, üretim, yatırım, istihdamın artmasına, halkımızın alım gücünün ve refah seviyesinin yükselmesine yansıması daha da belirginleşecektir" dedi.

Bakan, fiyat istikrarının kalıcı hale gelmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti.

