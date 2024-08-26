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Almanya'da İş Dünyası Güveni Ağustosta Düşüş Gösterdi

Almanya'daki iş dünyası güven endeksi ağustosta 86,6 puana gerileyerek ekonomik krizin derinleştiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:59
Almanya'da İş Dünyası Güveni Ağustosta Düşüş Gösterdi

Alman İş Dünyasında Güven Endeksi Düşüyor

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni, ağustos ayında 86,6 puana gerileyerek, ekonomik krizin derinleştiğine işaret ediyor. Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), firmalarla gerçekleştirdiği ağustos ayı İş Anketi sonuçlarını açıkladı.

Ifo İş Ortamı Güven Endeksi Düşüşte

Buna göre, temmuz ayında 87 değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin geleceğe dair olumsuz beklentilerinin etkisiyle ağustosta 86,6 puana kadar düştü. Ayrıca, Ifo Beklentiler Endeksi 87 puandan 86,8 puana, Mevcut Durum Endeksi ise 87,1 puandan 86,5 puana geriledi.

Şirket Beklentileri Karamsar

Ifo anketinde, şirketlerin genel ekonomik beklentilerinin kötüleştiği vurgulanırken, "Alman ekonomisi giderek daha fazla krize girmekte" ifadesine yer verildi. Ifo Başkanı Clemens Fuest, anket sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, özellikle yatırım malları üreten firmaların zor durumda olduğunu belirtti.

Hizmet Sektöründe Kötüleşme

Fuest, "Hizmet sektöründe de iş ortamı kötüleşti. Bu durum, genellikle karamsar beklentilerden kaynaklanıyor. Aynı zamanda mevcut iş durumunun da bir miktar kötüleştiğini gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

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