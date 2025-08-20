Altın Fiyatları: Gram 4 bin 375 lira, Çeyrek 7 bin 210 lira

Piyasa Özeti

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 375 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün gram altın, kapanışı bir önceki güne göre yüzde 0,5 gerileyerek 4 bin 359 lira ile günü tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 375 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 210 lira'dan, cumhuriyet altını 28 bin 740 lira'dan satılıyor.

Altının onsu, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 325 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasa Beklentileri

Yatırımcıların odağında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma bulunuyor. Bugün ise gözler Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.

Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etkisine ilişkin belirsizlikler sürerken, yatırımcıların dikkatinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine ilişkin barış sürecine dair iyimserliklerden, perşembe günü başlayacak Jackson Hole'dan gelecek açıklamalara ve cuma günü Powell'ın konuşmasına kaydığı gözleniyor.

Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının beklendiğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken, yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gidilmesi bekleniyor.

Veri Takvimi ve Teknik Seviyeler

Bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'in konuşması ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun bir veri gündemi takip edilecek.

Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesini direnç, 3 bin 300 dolar seviyesini ise destek olarak görüyor.