Altın fiyatları o tarihte yokuş aşağı düşecek! 1900 TL'den alanlar bin pişman olacak!

İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili önemli uyarılar yaptı! Bu fiyattan alanlar çok üzülecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ TAHMİNLER

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı yorumlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 2 bin 57 dolar seviyesinden sonra 2 bin 80 direnç seviyesinin takip edileceğini belirten İslam Memiş açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Altın ONS başına 2 bin dolar seviyesini açmak için fırsat arıyor. Önemli olan 2 bin 57 dolar seviyesi ve sonra 2 bin 80 dolar seviyesi var. Kısa vadede 1980-2 bin dolar seviyesini takip edeceğim. Şahsi olarak sene sonuna kadar ONS altının tekrar 2 bin dolar altına düşebileceğini düşünüyorum.





Gram altın 1900-2 bin TL arasında dalgalanarak devam edecek. Sene sonuna kadar gram altın fiyatlarının 1900 TL seviyelerine düşmesini bekliyorum. Şahsi olarak ONS altının 1980 dolar seviyesine ulaşmasını beklemek mantıklı olur. Eğer ev ya da araba almak gibi acil bir ihtiyacınız yoksa ya da nakit ihtiyacınız yoksa altın tutmaya devam edin. Aralık ayından itibaren gram altın fiyatlarının normali 1900-2 bin TL aralığı olacak. Ama yeni zirvelerden önce bir sonraki alım fırsatını beklemek gerekli. Gelecekte altını olanlar 2 bin 500 TL ile 2 bin 700 TL seviyelerini görebilir.'

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir.